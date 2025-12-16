사진=샤브20SNS, 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

방송인 신동엽이 배우 원빈을 실제로 목격한 일화를 공개했다.지난 15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에 게재된 영상에서는 배우 김성령, 배우 하지원, 방송인 장영란이 출연해 이야기를 나눴다.이날 신동엽은 본 촬영에 앞서 개그맨 정호철과 대화하던 중 원빈을 만난 경험을 언급했다. 정호철이 원빈이 모델로 활동하는 브랜드를 거론하자 신동엽은 "예전에 재훈이 형이 모델이었는데 원빈으로 바뀌었다"고 운을 뗐다.이어 신동엽은 "나 얼마 전에 실제로 원빈을 봤다. 우연히 어떤 장소에서 마주쳐 인사를 했는데, 진짜 어마어마하게 잘생겼더라"면서 "얼굴이 주먹만 하다. 아직까지도 정말 너무 잘생겼다"고 말했다.이에 정호철은 "형님이 어떤 연예인을 봤다고 자랑하는 건 처음 본다"며 놀라워했다.한편 원빈은 2015년 5월 30일 배우 이나영과 결혼해 슬하에 아들 1명을 뒀다. 그는 2010년 개봉한 영화 '아저씨' 이후 작품 활동을 중단한 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr