사진=유튜브채널 '리쥬라이크'

사진=인플루언서 유혜주 SNS

'얼짱시대' 출신 유튜버 유혜주가 둘째 아이를 임신했다.유튜버 유혜주는 지난 15일 자신의 유튜브 채널 '에 '드디어 둘째가 찾아왔어요'라는 제목의 영상을 게재했다.공개된 영상에서 유튜버 유혜주는 남편 조중연 씨에게 임신 사실을 알렸다. 소식을 접한 남편 조 씨는 눈물을 흘렸다. 이를 본 유튜버 유혜주는 "둘째라도 눈물이 나냐"고 물었다.임신 확인 과정에 대해 유튜버 유혜주는 "얼마 전부터 배가 아프길래 설마 했는데, 아침에 일어나서 보니 두 줄이더라"라고 설명했다.이어 그가 남편에게 "딸일 것 같냐, 아들일 것 같냐"고 질문하자 남편 조 씨는 "딸일 것 같다"고 답변했다. 이에 유튜버 유혜주는 "태몽을 꾼 것 같다. 며칠 전 꿈을 꿨는데 뱀 한 마리가 배로 들어오는 꿈을 꿨다"고 덧붙였다.코미디TV '얼짱시대'에 출연해 이름을 알린 유튜버 유혜주는 2019년 항공사 승무원인 남편과 결혼했다. 이후 2023년 2월 첫 아들을 출산했으며, 유튜브를 통해 육아와 일상 등을 공개하고 있다. 둘째 자녀는 내년 7월 출산 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr