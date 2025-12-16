사진=텐아시아 DB

장성규가 '하나부터 열까지'에서 "저도 불륜하는 셀럽 많이 안다"고 말해 모두를 경악하게 한다.오는 22일 방송되는 티캐스트 E채널 '하나부터 열까지'는 프로그램의 중심을 지켜온 터줏대감 장성규, 연기와 예능을 오가는 올라운더 신참 MC 이상엽의 찐친 케미를 앞세워 한층 업그레이드된 모습으로 시청자들을 찾는다.'하나부터 열까지'는 하나의 흥미로운 키워드를 1위부터 10위까지 순위를 매겨 파헤치는 지식 차트쇼다. 어디에서도 쉽게 들을 수 없는 이야기들을 탄탄한 전개와 명쾌한 해석으로 풀어내며 차별화된 재미를 선사해 왔다. 여기에 MC들의 날 선 입담, 그리고 주제 맞춤형 게스트들의 밀도 높은 토크가 더해져 지식과 예능이 결합된 하이브리드 포맷을 완성했다. 특히 이번 이상엽의 합류를 기점으로 더욱 기발하고 참신한 주제, 예측 불가한 토크 흐름을 예고하며 기대감을 끌어올리고 있다.이런 가운데 공개된 예고 영상에서는 '글로벌 막장 불륜'이라는 아찔한 주제와 함께, 이상엽의 혹독한 MC 신고식 현장이 담겨 이목을 집중시킨다. 이상엽은 충격적인 사례들에 "미친 거 아니야?"라며 분노를 터뜨리는 반면, 장성규는 태연하게 "저도 불륜하는 셀럽 많이 안다"고 폭로해 모두를 경악하게 만든다.이어 "이건 좀 위험하지 않냐"며 혀를 내두르는 이상엽에게, 장성규는 멈추지 않고 선을 넘는 질문 폭격을 가한다. 급기야 장성규의 치명적인 발언에 이상엽은 두 손을 모아 "여보, 아니에요!"라며 다급히 사태 진화에 나서 웃음을 자아낸다.'하나부터 열까지'는 22일 오후 8시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr