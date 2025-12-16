박경림, 생활고 고백했다…"친구들에게 쌀 얻어와, 창피하지 않아" ('4인용식탁')

/ 사진=텐아시아 DB

박경림이 어릴 적 생활고를 고백했다.지난 15일 방송된 채널A ‘절친 토큐멘터리 4인용식탁’에서는 배우 고준이 절친으로 조재윤, 이상준을 초대한 모습이 담겼다.이날 박경림은 어릴 적 가난했던 시절을 회상하며 “당시에는 라면 봉지에 쌀을 담아 가던 시절이었다. 그리고 그 반에서 가장 어려운 친구에게 그걸 전달한다. 내가 그걸 계속 받아 갔다”고 말했다.그러나 그는 “창피하기보다 오히려 너무 좋았다”며 “이걸 가져가면 우리가 쌀 걱정 없이 먹을 수 있으니까”라며 "나뿐만 아니라 오빠도 쌀을 받아왔다. 우리는 쌀 두 덩이라고 좋아했다”고 덧붙였다.이러한 긍정적인 성격 덕분에 상처도 크게 받지 않다고. 박경림은 “얼굴에 각이 져서 어릴 때 애들이 '네모네'라고 했다. 그래서 스스로 별명을 아네모네라고 지었다”고 밝혔다.허스키한 목소리에 대해서도 “놀림을 많이 받았는데 약점이라고 생각하면 자꾸 말을 안 하게 된다”며 “사람들한데 처음이라 그렇다고, 두 번 들으면 좋고 세 번 들으면 밤에 내 목소리 생각난다고 말했다”고 털어놨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr