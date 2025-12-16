사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

가수 민경훈과 결혼한 신기은 PD가 '짠한형 신동엽' 촬영 현장에 모습을 드러내며 관심을 끌었다.지난 15일 오후 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 김성령, 장영란, 하지원이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 이날 방송에서는 세 사람이 오는 16일 첫 방송을 앞둔 JTBC 새 예능 프로그램 '당일배송 우리집' 출연 소식을 전했다.세 출연진은 프로그램에 대한 이야기를 나누며 촬영 비하인드를 전했다. 장영란은 여배우들과 함께하는 예능 출연이 쉽지 않은 기회라며, 섭외 연락을 받은 뒤 하루하루 설렜다고 말했다. 그는 이번 출연을 두고 예능의 끝에 다다른 기분이라고 표현해 눈길을 끌었다.이 과정에서 MC 신동엽은 '당일배송 우리집'을 연출한 PD가 가수 민경훈의 아내인 신기은 PD라고 언급했다. 해당 발언과 함께 이날 '짠한형 신동엽' 촬영 현장에 신기은 PD가 직접 자리한 사실이 공개되며 이목이 쏠렸다.신동엽은 신기은 PD를 두고 "모든 방송국 여자 PD 중에서 미모가 두 번째"라고 말하며 분위기를 띄웠다. 이어 첫 번째가 누구냐는 질문이 나오자, 신동엽은 말을 아끼며 고개를 숙이는 제스처를 취해 웃음을 자아냈다. 선혜윤 PD와 결혼한 신동엽의 재치 있는 반응에 현장은 화기애애한 분위기로 이어졌다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr