사진=텐아시아DB

사진제공=O3 Collective

사진제공=O3 Collective

가수 겸 배우 이준호가 '태풍상사' 드라마 팬미팅 투어의 포문을 열었다.이준호는 지난 14일 오후 일본 도쿄에서 'Typhoon Family Drama Fan Meeting with LEE JUNHO('태풍상사' 드라마 팬미팅 위드 이준호)'를 열고 현지 팬들과 만났다. '태풍상사'에서 이준호는 강태풍 역을 맡아 배우 김민하와 호흡을 맞췄다.2회차로 진행된 이번 팬미팅에서 1만 2천 관객과 함께한 이준호는 'Nobody Else(노바디 엘스)' 무대로 화려하게 오프닝을 장식, 시작과 동시에 뜨거운 환호를 이끌어냈다. 이어 그는 '태풍상사'와 관련된 이야기를 나누며 본격적으로 공연의 시동을 걸었다.이준호와 강태풍의 매력을 동시에 만나볼 수 있는 다채로운 코너가 보는 재미를 극대화했다. 사장과 지원자의 모습을 모두 보여주며 남다른 센스를 뽐낸 상사맨의 자격부터 각종 비하인드를 소개하고 드라마의 대사를 직접 재현한 '태풍상사' 명장면 토크, 랜덤으로 다양한 챌린지를 선보인 럭키 상사맨까지 알찬 구성으로 팬들의 취향을 저격했다.이뿐만 아니라 이준호는 올라운더 면모가 빛난 스테이지의 향연으로 감탄을 자아냈다. 그는 감미로운 음색이 돋보인 'Did You See The Rainbow?(디드 유 씨 더 레인보우?)'로 따뜻한 응원의 메시지를 전하는가 하면 'Fire(파이어)'로 분위기를 한층 더 뜨겁게 달궜고, 'Nothing But You(낫띵 벗 유)'로 마지막을 장식했다.공연 말미 이준호는 "여러분을 만나고 싶었는데 첫 드라마 팬미팅으로 여러분을 다시 만나게 되어서 정말 기쁘다. 늘 진심으로 응원해 주시고 언제라도 한마음 한뜻으로 이곳에 저를 보러 와 주셔서 감사하다. 항상 멋진 배우, 멋진 가수로 여러분 곁에 함께할 수 있게 앞으로도 노력하겠다. 반드시 지금보다 더 멋진 모습과 멋진 음악으로 돌아오겠다"고 소감을 전했다.한편 이준호는 오는 27일과 28일 타이베이, 1월 17일 마카오, 1월 31일 방콕에서 '태풍상사' 드라마 팬미팅 투어를 이어갈 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr