사진=정세윤 SNS

배우 정웅인의 딸이 완성형 미모를 자랑했다.지난 13일 세윤 양은 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 세윤 양은 이불 속에서 밀리터리 상의를 착용한 채 카메라를 응시하고 있는 모습. 특히 렌즈를 착용하고 두 뺨에 블러셔까지 바른 그는 아이돌과 다를 바 없는 외모를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 세윤 양은 정웅인의 첫째 딸로 2007년생이다. 과거 KBS2 예능 '아빠 어디가?'에 출연해 빼어난 외모로 '한국의 수리 크루즈'로 불렸다. 최근에는 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에 출연해 일본인 남성과 함께 달달한 기류와 함께 훌쩍 성장한 비주얼을 보여 주목을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr