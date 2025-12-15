박나래 빈자리 꿰찼다…상대는 2살 연상 개그우먼, 전현무 "결혼하면 공개할 것" ('톡파원')

사진=텐아시아DB

전현무(49)가 김숙(51)과 '상견니' 주인공으로 분한다. 전현무는 앞서 박나래와도 '상견니' 패러디를 해 화제를 모은 바 있다.15일 방송되는 JTBC 예능 ‘톡파원 25시’에서는 프랑스 루앙, 미켈란젤로의 흔적을 따라 떠나는 이탈리아 로마 그리고 전현무, 김숙의 대만 여행 2탄이 공개된다. 중식계 대표 스타 셰프 박은영과 미술사 강사 이창용이 게스트로 출연한다.이날 방송에서는 천재 예술가 미켈란젤로의 발자취를 따라 떠나는 이탈리아 로마 랜선 여행이 펼쳐진다. 먼저 톡파원은 바티칸 시국의 성 베드로 대성전을 찾는다. 이곳은 미켈란젤로가 건축자로서 건설에 참여한 대성전으로 성모 마리아가 예수의 시신을 품에 안은 모습을 묘사한 ‘피에타’를 감상할 수 있다. 미켈란젤로의 천재성을 엿볼 수 있는 섬세한 옷 주름 표현과 정교하게 조각된 손가락에 전현무는 “말도 안 돼”라며 말을 잇지 못한다.이어 교황 율리우스 2세가 미켈란젤로에게 의뢰한 장례 기념비를 만날 수 있는 산 피에트로 인빈콜리 성당을 방문한다. 이 장례 기념비는 미켈란젤로가 ‘장례의 비극’이라고 언급할 만큼 긴 기간을 몰두해서 만든 작품으로 알려져 호기심을 자극한다.마지막으로는 MC 김숙, 전현무의 대만 여행 2탄이 공개된다. 먼저 새가 직접 뽑은 카드로 운세를 점치는 ‘새점’을 체험할 수 있는 점집에서 2026년 신년 운세를 점친다. 전현무는 이곳에서 자신의 결혼운을 물었는데, “내년에 마음만 먹으면 결혼도 가능하다”라는 답변이 돌아와 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이에 전현무는 “결혼하면 다 ‘톡파원 25시’ 덕분이다. 몰래 연애하다 걸리지 않는 이상 여기서 꼭 먼저 공개하겠다”라는 파격 발언으로 스튜디오를 초토화시켰다는 후문이다.이어 진산의 옛 거리인 션컹라오제에서 취두부 먹방에 도전한다. 2022년 마라 취두부 대회에서 우승을 차지한 맛집으로 돼지고기, 콩, 건새우와 국물을 더해서 쪄낸 취두부찜과 오리 선지를 넣고 끓인 ‘마라 오리 선지 취두부’를 소개한다. 익숙지 않은 냄새에 머뭇거린 것도 잠시 전현무는 손뼉까지 치며 호평을 쏟아낸다. 반전을 품은 취두부 요리의 정체는 이날 방송에서 공개될 예정이다.마지막으로 진산의 아름다운 중자오 해변에서 대만의 인기 드라마 ‘상견니’ 따라잡기에 나선다. 전현무와 김숙은 각각 허광한과 가가연으로 변신해 해변 자전거 라이딩을 즐긴 뒤, ‘상견니’ 포스터 속 주인공과 똑같은 포즈를 선보여 웃음을 자아낸다.앞서 전현무는 '나 혼자 산다' 팜유 세미나에서도 박나래, 이장우와 '상견니' 패러디를 한 바 있다. 당시에도 전현무는 허광한으로, 박나래가 여주인공으로 분했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr