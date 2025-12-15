넷플릭스

배우 김고은이 역할을 위해 다이어트를 감행했다.지난 12일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 넷플릭스 '자백의 대가' 김고은(모은 역)을 만나 인터뷰를 진행했다. 김고은은 극 중 숏컷의 모습보다는 꽤나 머리가 긴 모습이었다. 모은의 간담 서늘한 모습은 온데간데 없고, 안경을 끼고 목도리를 한 채 동안미를 뽐낸 김고은이다.'자백의 대가'는 남편을 죽인 용의자로 몰린 전도연(윤수 역)과 마녀로 불리는 의문의 인물 김고은(모은 역), 비밀 많은 두 사람 사이에서 벌어지는 일을 그린 미스터리 스릴러. 김고은은 극 중 감정이 닫힌 인물 모은을 연기했다.숏컷으로 파격변신했던 김고은은 "머리를 짧게 자르면 얼굴이 통통해 보이지 않나. 그래서 얼굴도 몸도 말렸다"라며 "물론 부어 보이는 장면도 있나. 내가 워낙 잘 부어서. 그래도 붓기 없이 말려있는 상태에서 찍은 신이 좀 있다. 잘 나왔길래 역시 말려야 하는 건가 싶기도 했다"라고 말했다.실제로 체중 감량도 조금 했다고. 그는 "수치적인 느낌보다는 눈으로 봤을 때 턱선이 말라보였으면 했다. 극단적인 다이어트를 하지는 않았다"라고 덧붙였다.한편 '자백의 대가'는 지난 5일 공개돼 3일 만에 220만 시청수를 기록, 비영어 시리즈 부문 글로벌 2위에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr