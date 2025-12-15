사진=배우 문가영 SNS

배우 문가영이 크리스마스 분위기가 물씬 풍기는 근황을 공개했다.문가영은 14일 자신의 인스타그램 계정에 여러 장의 사진을 게시했다. 공개된 사진은 크리스마스트리로 장식된 공간에서 촬영된 것으로, 연말 무드를 그대로 담아냈다.사진 속 문가영은 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 튜브톱 디자인의 드레스를 착용하고 있다. 어깨와 쇄골 라인이 드러나는 의상과 차분한 포즈가 어우러지며 단정하면서도 성숙한 분위기를 연출했다. 크리스마스트리 옆에 선 모습은 공간의 따뜻한 조명과 맞물려 고급스러운 인상을 더했다.문가영은 한 손에 프랑스 샴페인 브랜드 모엣샹동 병을 들고 카메라를 바라보고 있다. 해당 브랜드의 모델로 활동 중인 그는 절제된 표정과 안정적인 자세로 브랜드 이미지에 걸맞은 우아함을 드러냈다. 과한 연출 없이도 자연스럽게 시선을 끄는 모습이다.게시물을 접한 누리꾼들은 댓글을 통해 크리스마스 분위기와 잘 어울린다거나, 인형 같은 비주얼이라는 반응을 보이며 관심을 나타냈다.한편 문가영은 오는 31일 개봉 예정인 영화 '만약에 우리'를 통해 관객들과 만날 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr