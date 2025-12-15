사진=텐아시아DB, MBC

배우 최다니엘이 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'에서 5살 연하 박지민 아나운서와 핑크빛 분위기를 형성한다.오는 16일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 8회에서는 라오스 방비엥 블루라군에서 물놀이를 즐기는 라둥이들 김대호, 최다니엘, 전소민, 박지민의 모습이 공개된다.이날 라둥이들은 블루라군에 도착하자마자 시원한 물속으로 뛰어들며 본격적인 물놀이를 즐긴다. 특히 물공포증이 있었던 최다니엘이 과감하게 입수해 모두를 놀라게 한다. 최다니엘은 "대호 형이랑 무진이 덕분에 공포증이 많이 나아졌다"며 '위대한 가이드' 여정을 통해 달라진 점을 언급한다.블루라군 유경험자인 김대호는 동생들을 챙기며 물놀이의 재미를 극대화 시킨다. 동생들을 능숙하게 챙기는 김대호의 모습은 마치 아이들과 놀아주는 아빠 같았다고. 이에 김대호 역시 "애들 데리고 온 아빠 기분이었다"며 미혼임에도 느껴본 낯선 감정을 솔직하게 고백해 웃음을 자아낸다.이어 블루라군 에메랄드빛 호수 위를 가로지르는 집라인 액티비티가 펼쳐진다. 이때 박지민은 집라인에서 자유를 느꼈다며 "사직서도 안 냈는데, 프리한 기분"이라고 소감을 밝힌다. 그런가 하면 동생들을 먼저 보내고 마지막으로 나선 김대호는 떠오른 사람이 있다고 고백한다. 그는 그리운 친구를 떠올리며 "결혼을 했다…"고 아련하게 말해 그 대상이 누구인지 궁금증을 자아낸다.물놀이 후 점심 자리에서는 박지민의 돌발 발언이 분위기를 뒤흔든다. 박지민이 "최다니엘이 잘생겨 보인다"고 고백해 모두를 놀라게 한 것. 이에 최다니엘, 전소민, 박지민 사이에 삼각관계가 형성될 조짐이 보여 앞으로 이들 사이를 궁금하게 만든다.'위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 16일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr