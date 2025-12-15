SNS

개그맨 강재준이 하와이 호놀룰루 마라톤에 참가했다.15일 강재준은 자신의 계정에 "비록 많이들 얘기하는 서브4 서브5는 아니지만 나에겐 완주자체가 감동이고 낭만이였다. 처음부터 끝까지 쭉 뛴거에 스스로에게 박수를 😂 오늘을 잊지못할꺼 같다. 이제 맥주 마시러 가자!!!!! 호놀룰루 사랑해 !!!!!"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 강재준은 마라톤에 완준한 후 메달을 깨물고 있다. 더불어 함께 뛴 배우 장기용과도 인증샷을 남겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr