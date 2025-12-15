구교환, ♥이옥섭과 12년 연애 이유 있었네…"싫어하는 포인트 똑같아"('요정재형')[종합]

사진=유튜브 채널 '요정재형' 캡처

배우 구교환이 12년째 열애 중인 이옥섭 감독과의 연애와 공동 작업에 대한 생각을 직접 밝히며 관심을 모았다.지난 14일 유튜브 채널 '요정재형'에는 '시상 멘트는 대본이었니? 애드리브였니? 또 소정이는 누구니?'라는 제목의 영상이 공개됐다. 해당 영상에서 구교환은 MC 정재형과 대화를 나누며 연인인 이옥섭 감독과 함께 작업하며 이어온 관계에 대해 솔직한 이야기를 풀어냈다.정재형은 구교환이 주연과 각본, 연출을 맡은 영화 '메기'(2019)를 언급하며 이옥섭 감독에 대한 팬심을 드러냈다. 이어 연인과 함께 작업할 때의 어려움이나 갈등은 없는지, 두 사람이 어떤 방식으로 의견을 주고받는지에 대해 질문을 던졌다.이에 구교환은 누군가 강한 표현을 사용할 때는 그만한 이유가 있다고 생각한다고 말했다. 그는 그런 순간마다 상대의 의도를 다시 한 번 되짚어보게 된다며, 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 관계를 유지해오고 있음을 설명했다. 이어 자신을 흥미롭게 바라보고 담아내는 사람 중 한 명이 이옥섭 감독이라며, 오랜 시간 함께해온 파트너에 대한 믿음을 내비쳤다.또한 구교환은 두 사람의 관계를 설명하는 표현으로 "좋아하는 건 서로 다를 수 있지만, '후져하는 포인트'가 같다"고 말해 웃음을 자아냈다. 이에 정재형은 그 지점이 관계에서 가장 중요하다며, 곁에 그런 사람이 있다는 것 자체가 큰 힘이 된다고 공감을 보냈다.구교환은 공동 작업에 임하는 태도에 대해서도 숨김없이 밝혔다. 그는 누군가가 주도적으로 무언가를 해낸다는 감각보다는, 모든 과정이 N분의 1로 나뉘어 있다고 느낀다고 설명했다. 이어 스트레스를 함께 나누고 있다는 인식이 있다며, 경쟁이나 우위가 아닌 동등한 파트너십이 두 사람의 오랜 관계를 지탱해온 원동력이라고 전했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr