기안84, 구토·탈진까지 했는데…18살 연하 女아이돌과 또 떠났다 ('극한84')

사진=텐아시아DB

작가 겸 방송인 기안84(41)가 츠키(23), 이은지(33)와 함께 새로운 마라톤 대회에 도전장을 던졌다.기안84는 지난 14일 방송된 MBC 예능 ‘극한84’에서 새로운 크루원들을 이끌고 프랑스 ‘메독 마라톤’에 출사표를 던졌다.구토, 탈진까지하며 인생 첫 트레일 마라톤 완주로 감동을 안긴 기안84는 ‘러너들의 성지’ 남아공 케이프타운으로 이동했다. 현지 러너들을 보며 자극을 받은 기안84는 즉석에서 크루를 결성해 리커버리 러닝에 나섰다. 트레일 러닝 성지 ‘테이블 마운틴’에 도착한 기안84는 계속되는 경사 높은 오르막길에 고전하기도 했지만, 권화운과 현지 크루의 응원에 힘을 낸 끝에 완주에 성공했다.기안84의 러닝은 끝나지 않았다. 번개를 통해 현지 러너들을 만나게 된 기안84는 ‘극한 크루장’으로서 프로그램을 소개하는 등 한국 러너로서의 자부심을 보였다. 특히 기안84는 노을을 바라보며 “바이 바이 투데이, 바이바이 썬, 씨유 쑨”라는 자신만의 명언을 남겼다.남아공 크루로부터 크루장으로서의 애티튜드 등을 배우며 “4명에서 600명이 된 이유가 있다. 언젠간 따라잡겠다”는 포부를 다진 기안84는 한국으로 돌아와 새로운 크루원을 만났다. 진정성과 달릴 의지를 중점적으로 보겠다는 기준을 밝힌 기안84는 츠키, 이은지를 새 크루원으로 영입했다.기안84가 이끄는 극한84 크루의 다음 도전은 프랑스에서 열리는 ‘메독 마라톤’으로, 이에 앞서 크루원들이 모여 호흡을 맞추는 시간을 가졌다. 기안84는 이은지와 콩트 케미를 보여주다가도 넘치는 에너지를 감당하지 못하는 모습으로 웃음을 자아냈다. 츠키와는 예상 외의 승부욕으로 라이벌 케미를 형성했다.크루원들과 함께 프랑스에 도착한 기안84는 메독 마라톤의 특징인 코스프레를 점검했다. 기안84는 “코스프레는 두 번째, 완주가 첫 번째”라고 크루원들의 정신을 무장시키며 두 번째 마라톤 준비에 박차를 가했다.'극한84'는 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr