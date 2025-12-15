사진=텐아시아DB

사진제공=채널A

'야구여왕' 박세리가 운동계 후배 신소정에게 "첫 공식 경기부터 이러면 문제 있는 것 아닌가?"라고 말해 긴장감 있는 분위기를 조성한다.오는 16일 방송되는 채널A 스포츠 예능 '야구여왕' 4회에서는 레전드 여자 선출 15인이 야구로 뭉친 블랙퀸즈와 올림픽-아시안게임 메달리스트들이 포진한 경찰청 여자 야구단의 경기 후반전이 중계된다.앞선 4회 말까지 10:10으로 박빙의 승부가 이어진 가운데, 5회 말 공격 상황에서 가장 먼저 타석에 등장한 아야카는 소프트볼 선출다운 감각적인 타구를 선보인다. 절묘하게 빠져나가는 타구에 추신수 감독은 "와우!"라고 외치고 이대형 코치도 "아이고 잘 치네"라며 흡족해한다. 경기를 중계하던 이광용 캐스터와 박재홍 해설위원 또한 자리에서 벌떡 일어나 "총알 같은 타구! 정말 멋진 공격이었다"며 극찬을 쏟아낸다.그런가 하면 4번 타자 신소정은 "지금까지 공격 상황에서 찬스를 못 살려서, 이번엔 팀을 위해 꼭 해내겠다"며 결연한 마음가짐으로 타석에 오른다. 주자들의 연이은 안타로 역대급 빅 득점을 노려볼 만한 상황 속, 신소정은 어느 때보다도 공 하나하나에 집중한다. 하지만 신소정의 타석 후, 박세리 단장은 "첫 공식 경기부터 이러면 문제 있는 것 아닌가?"라고 의미심장하게 말해 덕아웃을 술렁이게 만든다.'야구여왕' 4회는 16일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr