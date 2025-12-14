사진=유튜브 '노필터티비'

방송인 홍진경이 김나영 남편 마이큐의 싱글 친구에 설렘을 드러냈다.14일 유튜브 채널 '김나영의 nofilterTV(노필터티비)'에는 '찐천재 홍진경 언니의 집 똑똑똑! 집 구경하러 갔다 수다를 더 떤 그런 룸투어'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김나영은 홍진경의 평창동 집을 방문했다. 통창으로 보이는 북악산 뷰에 김나영은 감탄했지만, 홍진경은 뷰가 아닌 블라인드를 자랑하며 "나는 매일 보는 뷰라서"라고 말해 눈길을 끌었다.블라인드 설치 이유에 대해 홍진경은 "내가 너무 밝은 걸 싫어한다. 블라인드로 한 낮에도 밤이 될 수 있다. 그래서 친구들이 낮에 와서 노는 거 되게 좋아한다"고 털어놨다. 더불어 내부 온도 도절에도 용이하다고 덧붙였다.홍진경은 김나영에게 받은 H사 명품 담요에 고마움을 드러냈다. 더불어 테니스를 친다는 근황에 "다음에 같이 치자. 이긴 사람 유튜브에 올리는 콘텐츠로 만들자"고 제안했다."마이큐 부르고, 누군가 불러서 복식으로 하자"던 홍진경은 "마이큐 친구 누구 없냐"고 물었다. 김나영은 "있다. 싱글이다"고 전했고, '돌싱' 홍진경은 "왜 그런 얘기를 이제 하냐"며 설레는 마음을 드러내 웃음을 선사했다.홍진경은 유학 중인 딸 라엘이 공부방도 공개했다. 김나영은 "라엘이 공부 잘 되겠다"며 감탄했지만, 홍진경은 "내가 라엘이 여기서 공부하는 꼴을 본 적이 없다. 네일 케어하고, 이상한 다꾸 하더라"며 한숨을 쉬었다.여기에 한 장도 풀지 않은 학습지가 발견되자 홍진경은 "이놈의 기집애. 다 푼 줄 알았더니"라고 분노했다. 김나영이 "라엘이 혼내냐"며 양육법을 궁금해하자, 홍진경은 "기분에 따라서 다르다"고 답해 경악하게 했다.오전 6시에 기상해 아침 운동으로 하루를 시작한다는 홍진경은 함께 잠자는 존재가 있다고 고백했다. '잠자는 성요셉' 조각을 보여준 그는 "약간 쓸쓸해서 같이 잔다. 이불도 이렇게 덮어드린다. 마주 보고 자면 마음이 편하다. 한 교황님이 같이 잔다고 해서 유명해졌다"고 전했다.화려한 히노키탕에서 책 보는 시간이 가장 행복하다는 홍진경은 "나는 옷, 신발, 가방, 그릇 등 모든 물건이 내가 안 입거나 안 쓰는 게 한 개도 없다. 안 만져는 것들은 그냥 다 정리한다. 아끼는 것만 둔다"며 라이프 스타일을 강조했다.한편, 홍진경은 지난 8월경 결혼 22년 만에 5살 연상의 사업가 남편과 이혼했다. 두 사람은 서로의 삶을 존중하기 위해 이혼을 결정했다고 밝혔으며 이후에도 친구 같은 관계를 유지 중이라고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr