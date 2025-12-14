이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '양치승의 막튜브'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '양치승의 막튜브'

헬스 트레이너 겸 방송인 양치승이 '바가지 논란'이 불거진 광장시장을 찾았다.13일 양치승의 채널 '양치승의 막튜브'에는 "광장시장 떡볶이 6개. 양치승 정말 호구였나?"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 양치승은 "오랜만에 광장시장에 왔다. 전통 시장이 약간 노점 스타일인데 여기서 문제가 있다고 하더라. 그래서 와봤다"며 "뉴스에서는 사람이 없다고 하는데 평일인데도 엄청 많다. 특히 외국인이 많다"고 놀라워했다.제작진과 함께 양치승은 떡볶이, 순대, 잡채, 어묵, 만두 등 분식을 주문했다. 영상에 자막으로 순대는 8천 원, 잡채 5천 원 등 가격을 밝히기도.양치승은 "나도 예전에 광장시장에서 많이 먹어봤는데 이런 노포 분위기가 좋아서 오는 거지 맛 때문에 오는 건 아니다"며 분식 가격 총 2만 7천원을 결제했다.집으로 돌아가는 길에 양치승은 "내국인보다 외국인이 많더라고. 사람들이 많이 벌어야지 쓰고 경제가 돌아가고 그런 건데 너무 막 이기적인 모습 보이면 외국 사람들도 오다 만다. 이럴 때 조금만 더 잘하면 훨씬 더 많이 올 거 아니냐. 내국인한테 바가지 쓰고 그러면 사람들이 안가지 않냐. 앞으로는 좋아지겠지"며 "내국인보다는 외국인이 더 맛있다고 생각할 것 같다"고 솔직한 평가를 남겼다.최근 광장시장을 찾은 유튜버가 순대 8천 원을 주문했지만, 상인이 별다른 안내 없이 고기를 추가한 뒤 1만 원을 요구하면서 '바가지 논란'이 일었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr