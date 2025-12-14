박나래, '주사 이모' 입단속 정황 의혹 불거졌다…'나혼산' 동행하더니 "알려지면 안 돼" [TEN이슈]

/ 사진=텐아시아DB

불법 의료 시술을 받았다는 의혹이 제기된 박나래가 일명 '주사 이모'에 대해 주변에 입단속을 요구했다는 주장이 제기됐다.지난 13일 채널A 보도에 따르면 박나래는 2023년 11월 대만 해외 출장 당시 제작진의 허락 없이 이른바 ‘주사이모’로 불리는 A씨를 몰래 동행한 것으로 전해졌다.그러나 숙소에서 이 사실이 발각됐고, 박나래는 전 매니저에게 “이거 완전 문제 되는 거다”, “한국에 알려지지 않길 바란다”, “회사에서도 알면 안 된다”며 외부에 발설하지 말 것을 요구한 것으로 알려졌다. 채널A가 보도한 대만 해외 출장은 MBC '나 혼자 산다' 팜유 세피나 에피소드로 알려졌다.박나래는 전 매니저에게 갑질을 했다는 폭로와 함께 이씨에게 무면허 시술을 받았다는 의혹이 함께 제기됐다. 이에 박나래 측은 "의사 면허가 있는 것으로 알았다. 단순 영양제 주사였다"고 해명했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr