신동엽, 결국 저격 당했다…상대는 유명 개그맨 부친, 서운한 마음 표출 ('미우새')

/ 사진=텐아시아DB

개그맨 김원훈 부친이 신동엽을 저격하며 서운한 마음을 보였다.14일 오후 9시 방송되는 SBS 예능 ‘미운 우리 새끼’에서는 MZ들의 마음을 사로잡은 코미디언 조진세의 일상이 첫 공개된다. MC 서장훈이 “모자가 판박이”라고 할 정도로 조진세와 똑 닮은 조진세 모친이 등장해 거침없는 입담을 선보인다.유튜브 구독자 370만 명을 보유한 ‘숏박스’의 주역 조진세가 ‘미운 우리 새끼’를 통해 일상을 최초로 공개한다. 평소 매운맛을 좋아한다고 밝혔던 조진세는 매운맛 라면이 가득 찬 부엌을 공개해 모벤져스를 경악하게 했다. 공복에 매운 라면을 끓이는 것도 모자라, 매운맛을 더 강하게 하기 위해 극강의 조치를 한 조진세의 모습에 모두가 입을 다물지 못했다. 아들의 일상을 처음 본 조진세 모친 역시 “쟤가 왜 저럴까”라며 불편한 심정을 감추지 못했다.이어 조진세는 그의 절친 코미디언 김원훈을 만나 고민에 빠졌다. MZ들의 취향 저격할 만한 콘텐츠를 만들어야 했던 것. 조진세는 턱으로 물건을 부수는 ‘턱압프레스’ 업그레이드 버전에 도전, 맥주캔부터 파인애플까지 격파에 성공해 모두를 감탄케 했다. 마지막으로 조진세는 단단한 물건 끝판왕인 수박 격파에 나섰다. 지켜보던 모벤져스는 “저걸 어떻게 턱으로 부수냐”라며 의구심을 표했다고 해 조진세가 턱으로 수박 격파에 성공했을지 주목된다.이후 조진세와 김원훈은 가족같이 지내던 두 사람의 아버지와 함께 만나 화기애애한 모습을 보여줬다. 조진세와 김원훈을 닮은 아버지들은 요즘 대세 아들들의 인기를 자랑하며 자부심을 드러냈다. 특히 각종 시상식 ‘남자 예능인상’에 노미네이트됐던 김원훈은 아버지가 직접 적어준 수상소감을 공개했다. 이에 함께 후보에 있던 신동엽을 저격한 내용에 신동엽이 안절부절못했다는 후문이다. 스튜디오를 웃음바다로 만든 기상천외한 수상소감은 이날 방송되는 '미우새'에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr