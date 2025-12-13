사진 = 박주미 인스타그램

배우 박주미가 우아한 미모를 자랑했다.최근 박주미는 자신의 인스타그램에 전시회 정보를 담은 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 박주미는 대형 추상화 작품 앞에서 미소를 지으며 포즈를 취하고 있다. 연한 핑크 컬러의 니트와 아이보리 팬츠, 화이트 스니커즈, 그리고 캡 모자를 매치한 단정한 룩으로 편안하면서도 고급스러운 분위기를 완성했다. 베이지 톤의 배경과 어우러진 미소는 마치 한 폭의 그림처럼 부드럽고 자연스럽다. 특히 조명을 받으며 은은하게 빛나는 피부와 단아한 스타일링이 박주미 특유의 우아한 매력을 극대화했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "배우 중에서 제일 예뻐", "우아 그 자체" 등의 반응을 보였다.한편 박주미는 1972년생으로 52세다. 박주미는 2001년 비연예인 남편과 결혼했으며 슬하에 두 아들을 두고 있다. 박주미의 남편은 피혁 가공 업체를 운영하고 있으며 연 매출이 1300억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr