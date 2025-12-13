사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

배우 한소희의 압도적인 미모가 충격을 자아냈다.최근 한소희는 자신의 인스타그램에 광고 브랜드 해시태그와 자신의 사진을 업로드 했다.공개된 사진 속 한소희는 오프숄더 니트와 화이트 스커트를 매치해 자연스러운 듯 관능적인 분위기를 연출했다. 헐렁한 니트 사이로 드러나는 어깨선이 청초함과 섹시함을 동시에 담아내며, 몽환적인 표정이 시선을 사로잡는다. 이어진 사진에서 한소희는 은은한 조명 아래 회색 시스루 니트와 레이스 톱을 겹쳐 입고 꽃을 든 채 카메라를 응시하고 있다. 흰 피부와 대비되는 어두운 배경이 한소희의 얼굴선을 더욱 도드라지게 하며 고혹적인 분위기를 완성했다.팬들은 "진짜 독보적이다", "항상 응원해요", "너무이뻐", "화이팅", "압도적인 미모", "늘 아름답다" 등의 반응을 보였다.한편 1994년생으로 31세인 한소희는 '부부의 세계', '알고있지만', '마이 네임', '경성크리처' 등으로 많은 사랑을 받았으며 경기도 구리시 아천동 '아르카디아 시그니처' 전용면적 203㎡ 듀플렉스 펜트하우스를 52억4000만원에 분양받았다고 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr