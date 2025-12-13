사진 =박한별 인스타그램

사진 =박한별 인스타그램

사진 =박한별 인스타그램

사진 =박한별 인스타그램

배우 박한별의 빛나는 미모가 눈길을 끈다.최근 박한별은 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재하며 일상을 공유했다.공개된 사진 속 박한별은 니트와 퀼팅 스커트, 롱 코트를 매치해 세련된 겨울 패션을 완성했다. 블랙 볼캡과 체크 패턴의 미니백으로 포인트를 준 룩은 편안하면서도 도시적인 분위기를 자아낸다.또 다른 사진에서 박한별은 식사 자리에서 장난스럽게 숟가락을 들고 포즈를 취하며 귀여운 매력을 드러냈다. 크리스마스트리 앞에서 포즈를 취한 컷에서는 밝은 미소와 함께 특유의 동안 비주얼이 돋보였다.팬들은 "언니 너무 동안이세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "평생 이쁘다", "진짜 귀엽고 예쁘다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보였다.앞서 박한별은 과거 방송된 TV조선 '아빠하고 나하고'에 출연해 6년만에 방송 복귀를 알렸다. 당시 방송에서 박한별은 남편 논란에 대해 "내가 할 수 있는 일이 아무것도 없고 하루하루가 지옥 같았다"며 "시어머니조차 나에게 너를 위해 이혼하라며 눈물 흘리셨다"고 말했다.앞서 박한별은 2017년 전 유리홀딩스 대표 유인석과 결혼해 슬하에 2남을 두고 있다. 남편은 빅뱅 전 멤버 승리의 전 동업자로 알려져 있다. 남편은 성매매 알선, 업무상 횡령 등의 혐의로 불구속기소 돼 2020년 징역 1년 8개월에 집행유예 3년을 선고받았다.한편 박한별은 친엔터테인먼트와 전속 계약을 체결한 뒤 유튜브 채널 '박한별하나'를 운영하며 제주도에서 카페를 운영하는 일상을 공개하며 새로운 시작을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr