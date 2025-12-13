사진 = 오윤아 인스타그램

배우 오윤아가 20대 여성과 같은 빛나는 미모의 일상을 공개했다.최근 오윤아는 자신의 인스타그램에 카메라 이모지와 거울 셀카를 올렸다.공개된 사진 속 오윤아는 블랙 니트 카디건과 데님 팬츠를 매치해 시크하면서도 세련된 분위기를 완성했다. 심플한 스타일 속에서도 또렷한 이목구비와 고급스러운 미모가 돋보이며 자연스러운 포즈에서도 우아한 아우라가 느껴진다. 손가락에는 볼드한 반지와 워치로 포인트를 더해 세련된 감각을 자랑했다.특히 잔잔하게 미소 짓는 모습은 여유롭고 따뜻한 분위기를 자아내며, 나이를 잊은 동안 미모로 감탄을 자아낸다.한편 1980년생으로 45세인 오윤아는 모델로 데뷔했으며 다수 드라마에 출연해 활약해왔다. 오윤아는 지난 2007년 결혼했으나 2015년 이혼했다. 이후 다수 예능 방송을 통해 발달장애를 앓고 있는 아들 민이를 혼자서 양육 중인 근황을 전하기도 했다. 특히 오윤아는 와이에이엔터테인먼트(YA Entertainment)를 설립하게 됐다며 1인 소속사 오픈을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr