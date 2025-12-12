/사진 = 알앤디컴퍼니(디레이블)

가수 대성이 신곡 ‘한도초과’로 음원 차트 정상에 올랐다.10일 발매된 ‘한도초과’는 공개 직후 주요 음원 사이트 성인가요 차트 상위권에 진입한 데 이어, 12일 낮 12시 기준 멜론·벅스 성인가요 차트 1위를 기록하며 높은 인기를 입증했다.이번 신곡은 지드래곤과 쿠시가 참여한 ‘사랑드림팀’의 협업으로 제작 단계부터 관심을 모았다. 여기에 트와이스 사나가 출연한 뮤직비디오가 화제를 더하며 흥행세를 견인했다.대성은 앞서 ‘날 봐, 귀순’, ‘대박이야!’ 등으로 트로트 장르에서 꾸준히 존재감을 키워왔다. 특유의 에너지와 보컬 톤은 이번 신곡에서도 강점을 드러내며 호평을 얻고 있다.싱글 ‘한도초과’는 동명 타이틀곡을 비롯해 신스록 기반의 ‘장미 한 송이’, 감성 R&B 발라드 ‘혼자가 어울리나 봐’까지 총 3곡으로 구성됐다. 대성의 확장된 음악적 스펙트럼을 확인할 수 있는 구성이라는 평가다.한편 대성은 내년 1월 2~4일 티켓링크 라이브 아레나(올림픽공원 핸드볼경기장)에서 ‘2025 아시아 투어 D’s WAVE 앙코르 – 서울’을 개최하고 팬들과 만날 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr