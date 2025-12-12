사진=NTT 도코모 스튜디오&라이브

사진=NTT 도코모 스튜디오&라이브

사진=NTT 도코모 스튜디오&라이브

글로벌 걸그룹 코스모시(cosmosy)가 2025년 전 세계가 주목한 루키로 선정됐다.12일 소속사에 따르면 코스모시는 구글이 발표한 '2025년 올해의 검색어(Year in Search 2025)'의 '글로벌 인기 검색어(Global Breakout Searches): K-Pop 데뷔(K-Pop Debuts)' 부문에 이름을 올렸다. 데뷔 1년도 채 되지 않은 팀이 명단에 포함된 것은 코스모시를 향한 전 세계 음악 팬들의 폭발적인 관심을 입증한다.코스모시는 지난 2월 프리 데뷔곡 'zigy=zigy'로 독창적인 세계관을 알린 데 이어, 지난 4월 공식 데뷔 싱글 'Lucky=One'을 발표하며 본격적인 활동을 시작했다. 특히 일본인 멤버 4명(히메샤, 디하나, 카미온, 에이메이)으로 구성됐음에도 한국, 일본, 영어를 자유롭게 오가는 다국어 가사와 K-팝 시스템을 결합한 '하이브리드 그룹'으로 6세대 아이돌의 새로운 지평을 열었다는 평을 받았다.코스모시는 지난달 28일 새 싱글 'Physics ~ 物理的な ~ '(Physics ~ 물리적 이야기 ~)를 발매하고 활발한 활동을 펼치고 있다. 'Physics ~ 物理的な ~ '는 내년 3월 발매 예정인 두 번째 EP 'of the world'의 선공개 곡으로, 낯선 세계에서 마주한 사랑의 감정을 중력과 같은 물리 법칙에 빗대어 표현한 곡이다. 하우스와 팝을 오가는 감각적인 사운드 위에 펼쳐지는 '동양적 SF' 세계관은 코스모시만의 독보적인 정체성을 보여주고 있다.지난 7월에는 미국 'LA 애니메 엑스포 2025'에 초청돼 글로벌 팬들과 만났으며, 8월 일본 최대 음악 축제인 '에이네이션(a-nation) 2025' 무대에 오르거나 9월 첫 번째 EP 앨범 'the a(e)nd'를 발매하는 등 쉴 틈 없는 행보를 이어왔다. 이번 검색어 선정 결과는 코스모시가 선보여 온 '음악+비주얼+세계관'의 유기적인 결합이 글로벌 시장에 통했음을 보여준다. 데뷔곡 'Lucky=One'부터 이어진 독창적인 행보가 전 세계 리스너들의 검색과 탐색을 유발했다는 분석이다.코스모시 측은 "데뷔 첫해에 글로벌 지표에서 유의미한 성과를 거두게 돼 영광이다"며 "보내주신 관심에 보답하기 위해 2026년에는 더욱 확장된 세계관과 음악으로 찾아뵐 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 전했다.'2025 글로벌 브레이크아웃 스타'로 발돋움한 코스모시는 각종 음악 방송과 콘텐츠를 통해 신곡 'Physics ~ 物理的な ~ ' 활동을 이어가고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr