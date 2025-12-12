사진=텐아시아DB

배우 박은빈이 연말을 장식할 특별한 노래를 선보인다. 앞서 그는 10월 중순 W코리아가 주최한 유방암 인식 개선 캠페인 행사에 참석했다가 일찍 귀가한 뒤 팬들과 "황급히 집에 간다, 이런 행사는 처음이다"라고 소통했다. 이후 이 행사는 진정성 논란에 휩싸였고 주최 측은 사과했다.박은빈은 오는 14일 각종 온라인 음원사이트를 통해 '눈의 멜로디'를 깜짝 발매한다. '눈의 멜로디'는 겨울을 맞아 팬들을 향한 따뜻한 마음을 담아 준비한 선물 같은 곡으로, 첫눈처럼 설레는 감정을 담은 미디엄 템포의 시즌 송이다. 박은빈의 맑고 청아한 음색이 포근한 겨울 분위기의 사운드와 어우러져 곡을 풍성하게 채운다.앨범 커버 속 박은빈의 모습도 시선을 끈다. 눈을 맞으며 서 있는 그의 얼굴에는 겨울을 느끼는 기분 좋은 설렘이 고스란히 묻어나며, 손끝을 감싸는 푸른색 장갑은 사랑스러운 온기를 더해 보는 이로 하여금 미소를 자아낸다.박은빈은 뛰어난 노래 실력으로 출연한 드라마의 OST를 소화하는 것은 물론 팬미팅에서도 다양한 노래와 춤을 선보이며 팬들을 사로잡고 있다. 또한 '도레미파', 'NOW'(나우), '종이비행기', '수채화', '눈을 감고 열을 센다면' 등 여러 곡을 발표하며 만능 엔터테이너의 면모를 입증하고 있다.박은빈은 2026년에도 열일 행보를 이어간다. 넷플릭스 시리즈 '더 원더풀스'에 이어 tvN '오싹한 연애' 출연도 확정, 배우로서의 활동 역시 쉼 없이 달릴 예정이다. 이에 새로운 연기 변신을 예고한 그의 행보에 궁금증이 커진다.박은빈의 신곡 '눈의 멜로디'는 오는 14일 오후 6시 발매될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr