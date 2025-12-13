이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

전 배구선수 김연경이 MBC '신인감독 김연경' 시즌 2에 대해 솔직한 입장을 밝혔다.11일 김연경의 채널 '식빵언니 김연경'에는 표승주, 인쿠시와 함께한 Q&A 영상이 공개됐다.이날 김연경은 최근 종영한 '신인감독 김연경'을 언급하며 "생각보다 더 큰 사랑을 받았다. 길을 가면 '감독님 축하드려요'라는 인사를 많이 듣는다"며 웃었다.하지만 시즌 2 이야기가 나왔고, 김연경은 "지금은 현생을 살아야 한다"며 "유튜브 활동도 하고, 대한체육회 국제위원회 부위원장, 'KYK 재단' 이사장 역할도 하고 있다. 현생을 좀 살아야 하기 때문에 시즌 2는 잘 모르겠다"고 말해 시즌 2는 사실상 불투명한 상황임을 추측하게 했다.이어 김연경은 "중요한 건 난 시즌2를 해도 감독을 안 할 생각이다. 목이 다 쉬었다. 첫 번째는 그 이유고 너무 힘들다"며 선수 때와 감독 중 어느 쪽이 힘드냐고 묻자 "감독이 좀 힘든 것 같긴 하다. 감독이 쉬운 자리는 아니다"고 얘기했다.앞서 김연경은 자신의 채널에서 시즌 2에 대해 언급한 바 있다. 그는 "나도 못한다. 힘들다. 출연료를 2배 정도 올리든가 해야 한다. 타산이 안 맞는다"며 너스레를 떨었다.한편 '신인감독 김연경'은 지난 11월 23일 9부작을 끝으로 인기리에 종영했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr