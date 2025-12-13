나비, 39살에 둘째 임신했다…"♥남편 정자 3억 마리, 내 난소 나이 24세"('관종언니')

사진=나비 SNS

사진='밉지않은 관종언니' 영상 캡처

둘째 임신 중인 39살 나비가 현재 난소 나이 24세이며, 남편은 정자 수가 3억 마리라고 밝혔다.지난 11일 이지혜의 유튜브 채널 '밉지 않은 관종언니'에는 '방송불가! 이지혜 노산도 한방에 임신 가능한 남편들은 절대 모르는 역대급 사우나 토크'라는 제목의 영상이 게시됐다.나비는 둘째가 제주에서 생겼다고. 임신 전 이지혜에게 "제주 가서 둘째를 만들겠다"고 했다는 나비. 그는 "진짜 제주에서 생겼다. 솔직히 그렇게 바로 생길 줄 몰랐다"며 "제주 때가 마침 배란이었다. 맞춰서 간 건 아니었지만 공교롭게 날짜가 겹쳤다"고 설명했다. 이어 "심지어 저희 가족뿐만 아니라 친구네 가족, 아기들까지 해서 한 8명이 같이 한 숙소에 있었다. 심지어 첫째 때는 옆에 엄마가 있었다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.박은영은 "(이번 제주 여행에서는) 첫째 아기도 옆에서 자고 있었을 거 아니냐"고 물었다. 나비는 "킹사이즈 침대에서 우리 아기는 바로 옆에서 자고 있었다"고 답했다. 그만큼 둘째가 간절했던 것. 나비는 "그때가 아니면 안 되는 거다"라며 "속전속결이었다. 긴 시간이 필요없었다"고 말했다. 박은영은 "신궁이다"라고 감탄했다. 나비는 "나는 신궁이다. 신이 내린 자궁"이라며 "딱 한 방이었다. 온니 원"이라면서 뿌듯해했다.나비는 "우리 남편이 임신 전 정자 검사를 받았다. 우리가 나이가 있으니 혹시 모르니까 한번 체크해보자고 했다"라고 말했다. 이어 "나는 난소 나이가 24세가 나왔다. 나는 지금 한창 때다. 내가 24세인데 우리 남편은 정자가 3억 마리라고 나왔다. 일반인들 평균이 8천이다. 우리 남편 3억이 나왔다. 나도 처음 봤다"며 모두를 또 놀라게 했다. 또한 "우리가 이런 좋은 재능을 썩히긴 아깝다고 했다. 두려워하지 말고 둘째 도전해보자고 했다"고 전했다.나비는 내년 4월 출산 예정이라고. 그는 "저는 첫째도 제왕절개를 해서 둘째도 (제왕절개를 해야 한다)"라고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr