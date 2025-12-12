사진=유튜브 채널 '홍쓴TV'

사진=유튜브 채널 '홍쓴TV'

사진=유튜브 채널 '홍쓴TV'

사진=유튜브 채널 '홍쓴TV'

사진=유튜브 채널 '홍쓴TV'

사진=유튜브 채널 '홍쓴TV'

사진=유튜브 채널 '홍쓴TV'

사진=유튜브 채널 '홍쓴TV'

사진=유튜브 채널 '홍쓴TV'

개그우먼 홍현희가 아들 장래에 대해 고민했다.12일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '손은 다 알고 있다...'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 홍현희와 제이쓴은 40개월 아들 준범이 발달 검사를 위해 전문가를 만났다. 아들 17개월 때도 검사를 진행했던 전문가로 부부와 아이에 대해 잘 알고 있다고.전문가는 준범이에 대해 "자존감 강한 부모를 닮아 자기애가 강하다. 하나하나 부모가 개입해서 신경 쓰면 더 좋아지는 타입이다. 지퍼가 아닌 '단추형' 아이"라고 설명했다.전문가는 준범이의 돌발 상황 대처력이 약하다고 강조하며 "순발력 필요한 직업보다는 매뉴얼이 있는 직업이 좋다"고 이야기했다. 이에 홍현희는 "방송 쪽과 안 맞겠다. 예능인은 안 될 것 같다"며 가업(?)을 포기해 웃음을 안겼다.홍현희는 과거 "준범이가 체력이 약하다"고 했던 전문가의 말에 당장 체육활동을 시작했다고. 그는 "현재 주 2회 방문 체육 수업을 진행하고 있다"고 전했다.집에서 방문 체육 수업을 듣는 이유도 공개됐다. 준범이가 또래 집단에서 발생하는 돌발상황에 스트레스를 쉽게 받기 때문에 변수 인지를 미리 시켜줘야 한다는 것.제이쓴은 "아들이 제일 무서워하는 게 바람, 파도다. 예측이 안 되니까"라며 "아들이 에스컬레이터 타는 걸 무서워한다. 그냥 밀어 넣었더니 뿌듯해하더라"고 털어놨다.아들을 강하게 키우려는 제이쓴과 다르게, 홍현희는 머리 감다가 따갑다고 하면 "그만할까"라는 스타일이라고. 전문가는 "육아는 제이쓴에게 맡겨라. 아이가 스스로 이겨낼 수 있도록 도와줘야 한다"고 강조했다.한편, 홍현희는 제이쓴과의 관계에 대해 "나보다 나대는 남자를 만났으면 힘들었을 거다. 이쓴 씨가 다 양보해 주고 있다"고 고백했다. 전문가는 "제이쓴이 홍현희를 동등한 입장이라고 보지 않는다. 막냇동생처럼 챙겨야 할 사람으로 본다"고 분석해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr