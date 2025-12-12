사진=텐아시아DB/SNS 갈무리

사진=SNS 갈무리

사진=텐아시아DB

배우 이이경의 사생활 의혹을 제기한 A씨가 DM 영상을 추가로 공개하며 "AI 조작이 아니다"라고 다시 한번 주장했다.A씨는 12일 자신의 SNS에 "아직도 AI라고 생각하는 분이 있다면 손. 진짜 마지막이다. 이게 사실이라면 나머지 카톡 대화도 진짜겠죠? 민망하지만 어쩔 수 없다"라는 글과 함께 한 영상을 올렸다.영상에는 그녀가 이이경과 주고받았다고 주장하는 인스타그램 DM 캡처가 담겼다. 공개된 내용에 따르면 A씨는 지난해 1월 26일 이이경에게 "당신은 제 이상형입니다. 외국인과도 괜찮나요?"라며 처음 DM을 보냈고, 이이경 계정으로 표시된 상대는 "한국어를 정말 잘하시네요. 어느 나라에 계신가요?"라고 답한 것으로 나온다.A씨가 음성 메시지와 셀카를 보내자, 상대는 노출이 있는 사진을 언급하며 "꽃으로 가렸네요"라고 반응했다. A씨는 이후 대화가 점점 더 높은 수위로 이어졌다고 주장하며, 영상에는 "궁금하면 보여주는 것 아닌가요", "가슴 보고 이렇게까지 대화가 이렇게까지 흘러가다니 신기하네요", "부끄러우신가요", "사이즈가 어떻게 되나요", "E컵이요?", "카톡 아이디 있나요?", "카카오톡으로 얘기하죠" 등의 문장이 포함돼 있다.다만 해당 영상의 진위와 A씨의 신원은 여전히 확인되지 않은 상황이다. A씨는 앞서 자신이 공개한 영상과 이미지를 "AI로 조작했다"고 했다가, 이후 "올린 증거는 모두 실제"라고 말을 바꿔 논란을 키우기도 했다.논란 이후 이이경은 MBC '놀면 뭐하니?', KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 등 예능 프로그램에서 연달아 하차했다. 이이경 측은 허위 사실 유포로 인한 명예훼손 혐의로 A씨를 고소했으며, 현재 조사 결과를 기다리고 있다.이이경은 지난 6일 대만 가오슝 내셔널 스타디움에서 열린 '아시아 아티스트 어워즈 2025'에서 베스트 초이스상을 수상한 뒤, 수상 소감에서 A씨를 겨냥한 발언을 하며 자신의 입장을 에둘러 밝혔다. 그는 "제게는 예기치 못한 우박을 맞는 기분이었다"며 "용의자가 회사 메일로 사과와 선처를 요청하고 있지만, 무조건 끝까지 갈 것"이라고 말했다. 이어 "'SNL 코리아' 보고 있나. 나 이제 목요일 쉰다. 하하 형, 우재 형 보고 싶다"고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr