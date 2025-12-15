사진=텐아시아DB

지난해 3월부터 10월까지 방송됐던 KBS2 '수지맞은 우리'에서 한 차례 호흡을 맞췄던 오현경과 함은정이 약 1년 만에 MBC 드라마를 통해 다시 만났다.10일 오전 서울 마포구 상암 MBC 사옥에서 MBC 새 일일드라마 '첫 번째 남자' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 함은정, 오현경, 윤선우, 박건일, 김민설과 강태흠 PD가 참석했다.'첫 번째 남자'는 복수를 위하여 다른 사람의 삶을 살게 된 여자와 자신의 욕망을 위하여 다른 사람의 삶을 빼앗은 여자의 목숨을 건 치명적 대결을 그린 드라마다.미스코리아 출신 오현경은 극 중 마 회장 앞에서는 조신한 며느리지만 돌아서면 비아냥거리는 이중인격자 채화영 역을 맡았다. 오현경은 "'수지맞은 우리'에서 모녀 관계였는데, 당시 극 중 사이가 딱히 좋지 않았다. 지금과는 정반대로 지고지순 현모양처 캐릭터였다"라고 말했다. 이어 "'첫 번째 남자'를 하기로 한 이유가 은정이 출연한다는 거였다. 전화해서 확인했다. 은정이가 한다면 나도 해서 다시 호흡을 맞추고 싶었다"고 덧붙였다.그는 "전작과 완전히 다른 캐릭터를 우리 둘이 어떻게 표현할 수 있을지 기대됐다. 적으로 가야 하는데 너무 사랑스럽더라. 은정이가 너무 좋은 사람이다. 무척 기특하다. 악역을 맡은 만큼 화면에서는 그렇지 않은 모습을 확실하게 보여드리겠다"고 말했다.함은정 또한 오현경과의 재회에 관한 소감을 밝혔다. 쌍둥이 자매 오장미·마서린 역을 1인 2역을 맡은 함은정은 "6~9개월 소요되는 한 작품을 하고 또다시 만나 뵙게 됐다 촬영하면서 현경 선배님께 의지하고 있다. 가족 같은 분이다. 워낙 선배님이 연기를 잘 받아주시고, 하고 싶은 대로 편하게 하라고 말씀을 주신다. 같이 연기하다 보면 나도 잘하고 싶고 시너지가 난다. 마법 같은 연기력을 선사해주고 계신다"고 웃어 보였다.함은정은 "여기 계신 모든 선배님 전부 다 존경심이 들 정도로 많은 대사량을 소화하시며 워낙 좋은 인품을 보여주고 계신다. 배울 수 있는 작품이라고 생각한다"고 말했다.'첫 번째 남자'는 15일 오후 7시 5분 MBC에서 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr