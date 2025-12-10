이미지 크게보기 유튜브 채널 = '박수홍 행복해다홍'

개그맨 이용식이 후배 박수홍을 향한 애정을 드러냈다.10일 박수홍 김다예 부부의 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 "재이 할아버지 오셨다! 14개월 아기 육아 브이로그"라는 영상이 공개됐다. 이날 박수홍·김다예 부부는 이용식과 딸 이수민, 사위 원혁, 손녀 이엘이를 집으로 초대하며 오랜만의 따뜻한 시간을 보냈다.이용식은 박수홍의 딸 재이를 보자마자 품에 안고 연신 웃음을 터뜨렸다. 박수홍은 "돌잔치 때 선배님 영상 편지 보고 웃고 눈물나고, 울었다"며 고마움을 전했다. 영상 속 이용식은 부산 일정 탓에 참석하지 못한 미안함을 전하다 "재이야, 뽀식이 할아버지다. 네가 이 세상에 태어나서 첫번째 생일인데, 부산에 있어 못가서 정말 미안하다. 늘 건강하고 지금처럼 튼튼하게...아 갑자기 짠해지네"며 울컥한 모습을 보였다.박수홍은 이용식에 대한 고마움을 음식으로 대접했고, 이에 대해 이용식은 "옛날 일(가족 송사) 로 바람에 날려간 일로 됐으면 좋겠다. 거품처럼 아픔이 쓰나미처럼 깨끗하게 없어졌으면 하는 바램이다. 수홍이 부부는 재이를 키울 수 있는 착한 부모다"며 "재이가 커서 이 일을 알게 되면 상처가 될까 그것도 걱정된다"며 진심어린 응원을 전해 훈훈함을 안겼다.앞서 박수홍은 친형 부부와의 금전 갈등으로 수년째 법적 공방을 이어오고 있다. 과거 방송에서 그는 "스트레스로 체중이 23kg나 빠졌다"며 힘들었던 시기를 고백하기도 했다.한편 박수홍은 2021년 23세 연하 김다예와 혼인신고를 했으며 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 지난해 딸 재이를 품에 안았다. 현재 박수홍·김다예 부부는 지난해 태어난 딸 재이와 새로운 일상을 유튜브 채널을 통해 공개하며 팬들과 소통하고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr