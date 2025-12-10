이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '시언's쿨'

배우 이시언이 박나래의 건강 상태를 걱정했던 과거 발언이 다시 주목받고 있다.이시언은 지난 10월 자신의 채널 '시언's쿨'에서 박나래를 위해 직접 음식을 준비한 영상 "미안하다 나래야…"를 공개했다.이시언은 아내와 함께 박나래에게 음식을 대접하려 한다며 "기안이 말을 들어보니 요즘 나래가 많이 피로하다고 하더라"며 "'나 혼자 산다' 보니까 팔에 링거 자국이 보이던데 걱정됐다"고 말했다. 이어 "요즘 스트레스도 많이 받고 몸이 힘들다고 해서 나래를 위한 힐링 데이를 준비했다"며 "심적으로 많이 슬프고 힘들어하는 일이 있었다"고 언급했다.앞서 박나래는 '주사이모'로 불리는 이를 집에 불러 불법 의료 서비스를 받았다는 의혹에 휩싸였다. 이와 관련해 박나래의 법률대리인 법무법인 광장의 이세중 변호사는 "법적으로 문제 될 부분이 전혀 없다"며 "박나래 씨는 바쁜 촬영 일정으로 병원 내원이 어려운 상황에서 평소 다니던 병원의 의사와 간호사에게 왕진을 요청해 링거를 맞았을 뿐이며, 이는 일반 환자들도 널리 이용하는 합법적 의료 서비스"라고 해명했다.한편 박나래가 과거 MBC 예능 '나 혼자 산다'(이하 '나혼산')에서 '링거'를 언급한 영상이 삭제됐다. 지난해 12월, '나혼산'은 박나래의 김장 에피소드를 공개했다. 당시 박나래는 정재형과 함께 김장을 하면서 대화 중 '링거 예약'이 언급됐던 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr