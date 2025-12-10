사진=유병재 SNS

그룹 스트레이 키즈 멤버 필릭스가 방송인 유병재에게 서툰 한국어를 보여 귀여움을 자아냈다.유병재는 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 "웅 용복아ㅎㅎ 성장판 확인해 볼게!"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 필릭스가 유병재와 만나 사인 CD를 전달한 모습. 내용에는 '올해도 건강하고 많이 성장하길 바래요!'라고 적혀 있었다. 호주 출신인 필릭스는 유병재의 승승장구를 성장이라 표현하면서 서툰 한국어 실력을 보였다.한편 필릭스가 속해 있는 스트레이 키즈는 같은 날(현지시간) SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'(두 잇)이 13일 자 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 4위에 랐다. 이 외에도 신보와 더블 타이틀곡 'Do It', '신선놀음'은 '빌보드 글로벌 200', '톱 앨범 세일즈', '톱 커런트 앨범 세일즈', '월드 앨범' 포함 총 8개 부문에 차트인했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr