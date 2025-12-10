"사과해요 나한테"…이이경, 싸움판으로 변질된 상황에 안타까움 호소 ('나는솔로')
‘나는 SOLO’(나는 솔로) 29기 ‘연상연하 특집’에서 ‘쇼크 대잔치’가 열린다.

10일 오후 10시 30분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 ‘연상녀 VS 연하남’의 싸움판으로 변모된 ‘솔로나라 29번지’의 충격 현장이 공개된다.

이날 한 연하남은 우연히 한 연상녀와 오랜 시간 대화를 나누다 헤어진다. 그런데 이 연하남은 혼자 골똘히 생각에 잠기더니 다시 해당 연상녀를 찾아간다. 연상녀는 “혹시 저한테 상담할 게 있냐?”며 고개를 갸웃한다. 연하남은 조곤조곤 자신이 대화를 청한 이유를 설명한다. 그제야 이 연하남의 진짜 속내를 알게 된 연상녀는 “아, 기분 나쁘셨던 거냐? 그랬다면 정말 죄송하다”라고 사과한다.
달달한 분위기가 될 줄 알았는데 순식간에 얼어붙은 두 사람의 대화에 MC 데프콘은 “내가 더 당황스럽네”라며 민망해하고, 송해나는 “너무 충격적인 장면이다”라면서 ‘동공 지진’을 일으킨다. 이이경은 "사과해요! 나한테!"라고, 데프콘은 "제대로 인정받고 싶은 듯"이라고 해 무슨 일이 벌어진 것인지 주목된다.

이후로도 계속되는 연상녀의 사과에 연하남은 납득이 안 간다는 표정을 짓더니, 결국 “‘그게 대체 무슨 말이지?’라는 생각이 들었다”면서 날 선 반응을 보인다. 숨 막히는 두 사람의 모습에 송해나는 “어떡해”라며 ‘연애판’이 아닌 ‘싸움판’이 되어 버린 상황에 안타까움을 토로한다.

잠시 뒤, 연하남은 제작진과 속마음 인터뷰에서 “사실 전 그렇게 생각하지 않는다”라고 한 뒤 돌연 눈물을 쏟는다. 이에 송해나는 “어떡해! 미치겠네!”라면서 발을 동동 구른다. 과연 이 연하남을 울린 연상녀가 누구인지, 두 사람이 갈등을 풀고 로맨스 기류를 되찾을 수 있을지 관심이 모인다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

