18살차 로맨스→돌연 결방하더니…이정재♥임지연, 미공개 사진 떴다 ('얄미운사랑')

사진제공=tvN

1972년생 이정재와 1990년생 임지연의 로맨스 호흡에 호불호가 갈린 '얄미운 사랑'이 돌연 한 주 결방한 가운데, 4인방의 미공개 스틸컷이 공개됐다.10일 tvN 월화드라마 ‘얄미운 사랑’ 측은 임현준(이정재 분)과 위정신(임지연 분), 이재형(김지훈 분)과 윤화영(서지혜 분) 관계성의 호기심을 자극하는 미공개 스틸을 공개했다.지난 방송에서 임현준은 ‘영혼있음’과의 추억이 담긴 ‘멜로장인’ 계정을 탈퇴하며 비밀 친구로서의 인연을 매듭지었다. 현실의 위정신을 더욱 신경 쓰기 시작한 임현준의 행동에도 여전히 ‘멜로장인’에게 신경이 집중된 위정신의 마음에는 큰 진전이 일어나지 못했다. 이재형과 윤화영 사이 작은 변화의 가능성이 비친 가운데, 임현준과 위정신, 이재형과 윤화영의 사자대면을 예고했다.그런 가운데 공개된 스틸은 ‘얄사즈’의 관계성을 담았다. 임현준과 위정신은 ‘악연도 이런 악연이 없는’ 현실 앙숙에서 시작해 ‘연예계 알못’이던 위정신이 ‘강필구’에 입덕하고, 중고 거래 앱의 익명 친구가 되어 서로를 위로하는 힐링의 존재로 거듭나며 자신들도 인지하지 못하는 사이 관계의 3단 변화를 겪어왔다.현실과 익명의 관계가 극과 극을 달리던 중, 임현준이 박병기(전성우 분)를 ‘멜로장인’ 대역으로 약속 장소에 내보내며 두 사람의 관계는 더욱 꼬이기 시작했다. 고민 끝에 ‘멜로장인’ 계정을 삭제한 임현준과 진짜 ‘멜로장인’이 곁에 있는 줄은 상상도 못 한 채 중고 거래 앱을 바라보며 슬퍼하는 위정신의 모습은 웃픈 감정을 자아냈다.익명의 ‘영혼있음’이 아닌 현실의 위정신에게 한 발 더 다가간 임현준에게 이재형은 쉽지 않은 라이벌이다. 이재형은 위정신과 우당탕 첫 만남을 가진 후, 늘 당당하고 소신 있는 위정신의 매력에 끌려 스윗하지만 거침 없는 플러팅을 보내왔다. 좋아하는 사람이 있다는 위정신의 거절에도 아랑곳하지 않으며 변화구를 던지기도 했다.상반된 표정으로 서로를 마주하고 앉은 ‘전 연인’ 이재형과 윤화영의 모습도 시선을 사로잡는다. 부상으로 힘겨운 시간을 보내던 이재형을 두고 냉정하게 돌아섰던 윤화영은 재회 후 180도 달라진 모습으로 그를 혼란에 빠뜨렸다. 어쩐지 뻔뻔해진 태도로 전에 없던 불도저 직진을 보여주고 있는 것.윤화영에 대한 원망으로 줄곧 차가운 태도를 보이던 이재형은 윤화영의 못 말리는 직진에 감정의 동요가 일며, 변화의 가능성을 보여줬다. 임현준과 위정신의 꼬인 실타래 같은 관계부터 위정신을 사이에 둔 임현준과 이재형의 견제의 신경전, ‘전 남친’ 이재형을 향한 윤화영의 거칠 것 없는 직진까지 복잡하게 꼬인 네 사람의 관계 향방에 이목이 쏠린다.‘얄미운 사랑’ 11회는 15일 오후 8시 50분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr