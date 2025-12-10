사진=텐아시아DB

'폭군의 셰프'에서 이채민과 호흡을 맞췄던 가수 겸 배우 임윤아가 '2025 대중이 뽑은 올해의 배우상'을 받았다.임윤아는 지난 9일 열린 '제30회 소비자의 날 KCA 문화연예 시상식'에서 또 한 번 트로피를 품에 안으며 2025년의 연말을 화려하게 장식했다.본 시상식에서 임윤아는 영화 '악마가 이사왔다'의 정선지 역을 통해 보여준 탄탄한 연기력으로 '2025 대중이 뽑은 올해의 배우상' 영화 부문을 수상했다. 그는 '악마가 이사왔다'에서 낮에는 빵집을 운영하고 새벽에는 악마로 깨어나는 1인 2역을 맡아 유머, 스릴, 감성을 넘나드는 폭넓은 연기 변주를 보여준 바 있다.임윤아는 "2023년에 드라마 '킹더랜드'에 이어 다시 참석할 수 있게 되어서 굉장히 감사한 마음이다. '악마가 이사왔다'는 도전이 두려움이 아니라 즐겁고 기대되는 작업이라는 것을 느끼게 해준, 저에게 변화를 안겨준 작품이다. 이렇게 좋은 상을 받게 되어서 더욱 뿌듯하다"고 소감을 전했다.한편, 임윤아는 오는 13일 방콕, 20일 서울에서 'Bon Appétit, Your Majesty YOONA DRAMA FANMEETING'('폭군의 셰프' 윤아 드라마 팬미팅)을 열고 팬들과 뜻깊은 시간을 보낼 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr