방송계 폭로 또 터졌다…"방송 하기 싫었다" 선후배 간 기싸움 팽팽 ('배달왔수다')

임우일, 김원훈, 엄지윤이 서로에 대해 폭로한다.이번 스타의 맛집은 KBS 개그맨들의 오랜 배달 단골집으로 무려 37년의 역사를 자랑한다. 실제로 KBS 공채 출신 김숙도 신인 시절 자주 배달로 시켜 먹었던 곳이라고 전했다.배달 장소로 향하는 차 안, 이영자와 김숙은 자신들의 신인 시절을 떠올린다. 김숙은 KBS 개그맨계의 전설로 회자되는 ‘담배 100갑’ 일화를 털어놓았고, 이영자는 ‘특채’라는 이유로 견뎌야 했던 가슴 아픈 순간들을 고백한다. 특히 이영자는 힘들었던 신인 시절, 당시 톱스타였던 故 최진실로부터 받은 위로를 떠올리며 뭉클함을 더한다. 이어 김숙 역시 故 최진실과의 따뜻했던 추억을 공유하며 “너무 괜찮았던 사람”이라고 덧붙였다.곧이어 두 MC는 오늘의 배달 장소에 도착한다. 주문자는 대세 중의 대세 개그맨 임우일, 김원훈, 엄지윤! 이들은 등장부터 개그맨 대선배인 이영자, 김숙에게 인정받기 위해 고군분투를 펼친다. 이영자 역시 후배들에게 붇지 않은 짜장면을 먹이기 위해 즉석에서 직접 생면을 삶고, 짜장을 볶는다. 신인 시절 코너가 없어 짜장면을 먹지도 못했다는 엄지윤은, 갓 요리된 짜장면에 “감동적이에요”라며 감격하는 모습을 보인다.반면, 따뜻함도 잠시! ‘찐친’인 세 사람의 폭로전이 이어진다. 서로가 이렇게 잘될 줄 알았냐는 질문에 임우일은 “(신인 때) 둘 다 1도 안 보였어요”라고 답한다. 이에 김원훈, 엄지윤 역시 “저희도 그런 생각 했는데”라며 “26기 중에 우일 선배만 안 될 거라 생각했다”고 반격한다. 심지어 김원훈은 임우일과 오늘 방송도 하기 싫었다고 말해 과연 두 사람 사이에 어떤 사연이 있었는지 궁금증을 유발한다.게다가 엄지윤은 임우일의 짠돌이 모먼트를 폭로하는데. 엄지윤은 임우일의 짠돌이 썰은 KBS 개그맨들 사이에서 유명하다며, 후배들에게 남은 음식으로 볶음밥을 해준 일화를 밝혀 주변을 놀라게 했다. 임우일은 짠돌이 지론을 펼치며 해명했지만, 이영자의 한 마디에 K.O패 당했다고. 임우일의 정신을 바짝 들게 했다는 이영자의 한 마디는?한편, 대세 개그맨 3인방의 즉석 직장인 상황극도 펼쳐진다. 김원훈의 전매특허 ‘긁기’ 애드리브에 이어, 이영자, 김숙과 선후배를 바꾸어 상황극을 펼친다고. 웃음 장벽 높은 MC들부터 제작진까지 폭소를 참지 못해 역대급 웃음바다였다는 후문이다. 심지어 이영자는 음료를 뿜을 뻔하며 중도 포기했다고 전해져 과연 어떤 장면들이 펼쳐졌을지 기대를 더한다.또한, ‘배달왔수다’의 시그니처인 ‘할인 쿠폰’을 두고 세 사람은 ‘이성에게 100% 먹히는 플러팅 방법’ 순위를 맞힌다. 김원훈이 CC였던 아내를 사로잡은 방법부터, 임우일의 ‘잔반 플러팅’까지 예측 불가 플러팅 방법들이 소개된다. MZ 세대의 마음을 사로잡은 이들의 연애 센스는 몇 점일지 궁금증을 자아낸다.KBS2 ‘배달왔수다’는 12월 10일 (수) 밤 9시 50분에 만나볼 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr