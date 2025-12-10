사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

'신발 벗고 돌싱포맨' 황신혜가 재혼 생각이 없다고 못 박았다.9일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 배우 황신혜, 윤다훈, 유튜버 미미미누가 출연했다.이날 황신혜는 '여배우 최초 이혼 공식 발표'한 이력으로 눈길을 끌었다. 그는 "여배우 최초인 건 몰랐는데, 그때 딸이 초등학교 입학 직전이었다. 학교 다니다가 기사가 나면 친구들 사이에서 말이 나올까 봐 입학 전에 알려야겠다 싶었다"고 이유를 밝혔다.최근 딸 이진이에게 '연애' 잔소리를 듣고 있다는 황신혜는 "딸이 '엄마, 지금도 너무 예쁘다. 연애 좀 하라'고 한다. 내가 연애하는 게 딸 마음도 편하다고 하더라. 자기가 주변에 내 남자친구 감을 알아보고 다닌다"고 전했다.그러나 황신혜는 "아무리 마음에 드는 사람이 나타나도 결혼은 절대 안 한다. 동거는 해도 결혼은 안 한다"고 선을 그었다. 이유를 묻자 그는 "주변에서 친구들이 날 너무 부러워한다"고 이야기했다.과거 탁재훈과 가상 연애 프로그램을 함께했던 황신혜는 "탁재훈 남자로 어떻냐"는 질문에 "남자로 나쁘지 않다. 낫배드"라고 덤덤하게 말해 폭소케 했다. 탁재훈은 "예쁜 여자들은 적극적이질 않아"라고 센척해 웃음을 선사했다."먼저 이성에게 다가간 적 있냐"고 묻자 황신혜는 "나한테 선입견이 있잖냐. 차갑고 어려울 것 같은 느낌. 내가 호감 있다고 먼저 다가가지 못한다"고 토로했다.황신혜 결혼을 두고 돌싱 멤버들이 설전을 벌였다. '결혼 반대파'인 김준호는 "결혼하지 말아야 한다. 어떤 남자도 누나를 만족시킬 수 없다. 자유롭게 사는 게 낫다"고 주장했다.'결혼 찬성파'인 이상민은 "황신혜는 한국의 황카다시안이다. 사랑에도 또다시 도전해야 한다"고 반박했고, 임원희 또한 "좋은 분을 만나 우리에게 본보기가 되어달라"고 말했다. 탁재훈은 "나도 결혼 반대다. 결혼과 죽음은 끝까지 미루라는 얘기가 있다"고 너스레를 떨어 웃음짓게 했다.한편, 황신혜는 모델 활동 중인 딸 이진이에 대해 "태어나서 처음에는 '왜 이렇게 못생겼지' 생각했다. 커가면서 전체적 스타일과 분위기가 닮더라. 사진을 보면 누가 누군지 모르겠을 때가 간혹 있다"고 자랑했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr