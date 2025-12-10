사진=tvN

사진=tvN

'스프링 피버' 배우 조준영과 이재인이 풋풋한 청춘 로맨스를 예고한다. 조준영은 SM엔터테인먼트 신예 배우로 올해만 '2반 이희수', '바니와 오빠들', '디어엠', '스피릿 핑거스!'까지 총 4작품에 출연했다. 이재인은 tvN '미지의 서울'에서 박보영의 아역을 맡아 호평받았다.2026년 1월 5일(월) 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '스프링 피버'는 찬바람 쌩쌩부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규(안보현 분)의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 핫!핑크빛 로맨스다.극 중 조준영은 신수고등학교의 부동의 전교 1등이자 재규의 하나뿐인 조카 선한결 역을 맡았다. 한결은 육각형 매력을 갖춘 '자타공인 엄친아'로, 성적 관리부터 품행까지 빠짐없는 퍼펙트한 캐릭터다.반면 이재인은 신수고등학교의 만년 2등이자 한결의 하나뿐인 안티팬 최세진 역으로 시청자들을 찾는다. 세진은 1등을 꿈꾸며 전학 온 학교에서 아무리 노력해도 넘을 수 없는 벽 한결을 만나 예상치 못한 감정의 소용돌이에 빠진다. 치열한 경쟁 속에서 새싹처럼 돋아나는 이들의 미묘한 감정선은 극을 더욱 흥미롭게 만들 전망이다.9일 처음 공개된 스틸에는 전교 1등 자리를 둘러싼 한결과 세진의 일상이 담겨 있어 시선을 사로잡는다. 특히 성적표를 받고 조용히 생각에 잠긴 세진과 그런 세진을 말없이 지켜보는 한결의 모습은 두 사람의 관계를 암시하며 재미를 더한다.서로를 의식하면서도 쉽게 다가서지 못하는 이들의 미묘한 분위기가 눈길을 끄는 가운데, 윤봄(이주빈 분)의 제자인 한결과 세진은 경쟁과 견제 속에서도 설렘을 오가는 청춘 로맨스의 새로운 축을 책임질 전망이다. 대세 신예로 떠오른 조준영과 이재인이 선보일 상반된 에너지와 '잇몸 만개' 케미스트리는 극에 경쾌한 활력을 더할 것으로 기대를 키운다.'스프링 피버'는 배우 안보현, 이주빈을 비롯해 tvN 월화극 역대 최고 시청률을 기록한 '내 남편과 결혼해줘'의 박원국 감독이 의기투합했다.'스프링 피버'는 2026년 1월 5일(월) 오후 8시 50분에 첫 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr