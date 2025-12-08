사진제공=MBC

이보영과 결혼한 배우 지성이 10년 만에 '판사 이한영'으로 MBC에 복귀한다.내년 1월 방송되는 MBC 새 금토드라마 '판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다.지성은 극 중 청탁 재판을 일삼는 적폐 판사 이한영을 연기한다. 권력에 타협해 부당한 판결을 일삼아 온 그는 뜻밖의 사건을 계기로 10년 전 단독판사 시절로 회귀하고, 이 일로 거악의 하수인에서 정의를 향해 달려가는 판사로 변모한다.지성은 '판사 이한영'을 선택한 이유와 관련해 "단순히 어떤 사건이나 대상을 비판하는 이야기가 아니라 '어떤 사람이 옳은 선택을 하는가'에 대한 깊은 고민을 담고 있다고 느꼈다"라며 "인간적인 갈등과 성찰을 그리고 싶었고, 의미 있는 질문을 던질 수 있는 작품이라 생각해 참여하게 됐다"고 밝혔다.지성은 감정의 폭이 넓은 이한영 캐릭터를 위해 감정의 단단한 축을 세우는 데 집중했다. 그는"중심이 분명해야 흔들리지 않고 살아있는 인물을 만들 수 있다고 믿었다"라며 "이한영의 감정과 판단의 흐름을 명확하게 정리하려고 했다"고 설명했다. 또 10년 전으로 회귀한 이한영이 겪는 가치관의 변화를 극의 핵심 포인트로 꼽으며 "파멸과의 연애를 끊고 정의라는 이름의 새로운 관계를 시작하려는, 같은 사람이 전혀 다른 가치를 품는 간극이 이 캐릭터의 가장 중요한 지점"이라고 강조했다.뿐만 아니라 지성은 적대 관계로 등장하는 박희순(강신진 역)과 연대로 엮인 원진아(김진아 역)와의 케미스트리를 짚으며 이들의 연기 시너지를 기대케 했다. 지성은 "박희순 선배님과 함께 에너지를 주고받는 장면들에서 스릴과 짜릿함이 가득했고, 원진아 배우와의 촬영에서는 맑은 기운에 금세 집중이 돼 다시 이한영의 감정으로 빠져들 수 있었다"라며 "두 분과 함께한 모든 순간이 호흡 그 자체였고, 덕분에 이한영이라는 인물을 더 깊이 살아볼 수 있었다"고 전했다.끝으로 지성은 '판사 이한영'의 가장 큰 매력으로 통쾌함을 언급하며 "어둠과 혼란 속에서 정의가 얼마나 강하게 빛날 수 있는지를 보여주는 작품"이라고 말했다. 이어 그는 "그 어떤 순간에도 지루하지 않게 여러분의 시간을 조금이나마 시원하게 만들어드릴 수 있다면 좋겠다"고 당부했다.'판사 이한영'은 내년 1월 2일 오후 9시 40분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr