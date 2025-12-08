전회차 한 자릿수 시청률 찍었는데…태연, 결국 넋 나갔다 "레전드 회차 예고" ('싱어게인4')

사진제공=JTBC

‘싱어게인-무명가수전 시즌4’가 레전드 회차를 예고했다.오는 9일 방송되는 JTBC 예능 ‘싱어게인-무명가수전 시즌4’(이하 ‘싱어게인4’) 9회에서는 단 4장의 TOP 10 직행 티켓을 건 치열한 명승부가 펼쳐진다. 모두가 우승 후보라 해도 손색이 없는 18호, 23호, 26호, 30호, 44호, 59호, 65호, 80호. 강력한 치트키를 장착한 ‘죽음의 조’ 8인의 끝장 승부가 예고된다.4라운드 ‘TOP 10 결정전’은 번호가 아닌 자신의 이름을 내걸 수 있는 TOP 10으로 향하는 관문인 만큼, 그간 숨겨왔던 발톱을 드러낸 무명가수들의 진검승부가 이어졌다. 우열을 가리기 힘든 치열한 접전 끝 19호, 27호, 28호, 37호가 TOP 10에 이름을 올렸다.특유의 ‘소녀 감성’과 높은 감정 전달력으로 코드 쿤스트의 마음을 울린 23호와 “80년대 가수의 환생”이라는 심사위원단의 호평이 쏟아진 ‘독보적 옛 감성’ 44호가 맞붙는 것이 예고된 가운데, 어디가 되든 ‘죽음의 조’가 될 수밖에 없는 극한의 TOP 10 결정전에 이목이 집중된다.1라운드 휠체어 투혼으로 진한 감동을 안기고, 3라운드에서 두 발로 무대에 올라 이효리의 ‘U-Go-Gril(유 고 걸)’을 어쿠스틱 스타일로 소화해 뜨거운 반응을 얻은 18호는 자신에게 하고 싶은 말을 담은 무대로 또 한 번 깊은 울림을 예고한다. 그룹 라이즈의 ‘Boom Boom Bass(붐붐베이스)’를 자신만의 스타일로 재해석, 공개 하루 만에 JTBC Voyage, JTBC Music 채널 통합 100만 뷰를 돌파하는 저력을 보인 ‘조선팝 창시자’ 26호가 또 어떤 ‘힙’한 치트키로 무대를 완성할지도 기대된다. 여기에 애절한 음색으로 감성을 자극한 30호가 더 짙은 감정선으로 울림 깊은 무대를 선사한다.과감한 승부수를 던진 무명가수들도 주목할 만하다. 1라운드에서 자신의 이야기를 담은 최호섭의 ‘세월이 가면’으로 424만 뷰를 달성하는 등 매 라운드 차원 다른 감동을 선사한 59호는 재즈에 도전한다. “대형 가수의 탄생”, “최고의 디바”라는 심사위원단의 극찬을 받아온 59호의 변신은 성공할지 이목이 집중된다.매 라운드 다른 스타일로 한계 없는 보컬을 증명한 65호는 이번에는 일렉트릭 기타를 장착한 색다른 무대로 승부수를 띄운다. 규현의 ‘슈퍼 어게인’으로 4라운드 마지막 진출권을 획득한 80호는 벼랑 끝에서 살아 돌아온 만큼 그 어느 때보다 각오가 남다르다. 자신의 특기인 ‘파워 보컬’에 이제껏 보여준 적 없는 비장의 매력을 더해 TOP 10 결정전에 나선다.누가 올라가도 이상하지 않을 실력자들이 완성한 무대에 심사위원단 역시 심사평을 잇지 못할 정도로 넋을 빼고 감탄한다고. 태연과 이해리의 ‘입틀막’을 유발한 4라운드 TOP 10 결정전 레전드 무대들에 이목이 쏠린다.한편, '싱어게인4'는 1회부터 8회까지 전회차 3%대 시청률을 기록 중이다. 같은날 방송된 SBS 오디션 예능 '우리들의 발라드'가 종영한 만큼, 9회에서 시청률 상승을 끌어낼 수 있을지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr