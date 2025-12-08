사진 제공=코미디TV

황제성이 쪽박투어 특집에서 하루 동안 총 370만 원의 식사비를 결제하는 '역대급 불운'을 맞았다.지난 5일 방송된 코미디TV 'THE 맛있는 녀석들'에서는 '더 맛있는 쪽박투어' 특집 두 번째 이야기가 그려졌다.앞서 황제성은 '쪼는맛' 벌칙에 걸려 한 입만 먹고도 식사비와 길거리 사인회를 떠안아 안타까움을 자아냈다. 이어지는 세 번째 식당에서 황제성의 수난은 계속됐다.세 번째로 방문한 짬뽕 전문점에서는 촬영 스태프와 스태프의 가족까지 총 70인분을 걸고 사격 게임을 진행했고, 황제성은 1라운드 만에 140만 원을 결제하는 '쪽박자'가 됐다. 황제성은 바닥에 드러누워 몸을 접었다 폈다 하며 고통의 리액션으로 웃음을 자아냈다.두 곳에서 연달아 식사비를 결제한 '황제성의 난'은 고급 미국식 스테이크 전문점에서 정점을 찍었다. 입구에서부터 긴장감을 감추지 못한 멤버들은 식전주가 제공되자마자 "가격에 포함되나요?"라며 불안해했다. 추천받은 시그니처 코스를 주문해 최고급 에피타이저와 3종 스테이크를 맛보는 멤버들의 리액션은 시청자들에게 대리만족을 선사했다.이어진 마지막 게임에서 진 팀은 총 206만 원을 결제해야 하는 상황에 처했다. 3대3 팀전에서 황제성 팀이 먼저 패배했고, 최종적으로 황제성은 개인전에서도 패배하며 또 한 번 식사비 결제의 주인공이 됐다. 황제성은 전 회차를 포함해 3곳의 식당에서 연이어 결제하는 불운을 이어가며, 끝내 '결제 쓰리핏'라는 기록을 세웠다.황제성은 카메라를 향해 "여러분, 저 때문에 즐거우셨죠? 그럼 됐습니다"라며 해탈한 듯한 모습을 보여 보는 이들을 박장대소하게 했다.'독박투어'의 장동민·홍인규가 게스트로 출연해 기존 멤버들과 환상의 케미를 보여준 코미디TV 맛집 탐방 예능 프로그램 'THE 맛있는 녀석들'. 이번 주 방송에서는 어떤 유쾌한 먹방이 펼쳐질지 기대가 모인다.'THE 맛있는 녀석들'은 매주 금요일 오후 8시 코미디TV에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr