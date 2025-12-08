사진=방송 화면

Mnet '보이즈 2 플래닛' 출신 최립우가 데뷔 첫 주 활동을 성공적으로 마쳤다. 그는 이홍기·정용화·정해인 등 유명 연예인이 다수 소속된 FNC엔터테인먼트 아티스트다.지난 3일 싱글 앨범 'SWEET DREAM'(스위트 드림)으로 데뷔한 최립우는 5일 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 음악방송에 출연해 타이틀곡 'UxYOUxU'(유유유) 무대를 선보였다.최립우는 'UxYOUxU'를 통해 사랑스러우면서도 청량감 넘치는 무대를 꾸몄다. 특히 '네가 나의 이름을 불러 준다면, 난 절대 널 떠나지 않을게'라는 가사에 맞춰 손으로 하트를 만드는 안무로 귀엽고 풋풋한 매력을 배가시켰다.최립우의 데뷔 싱글 앨범 'SWEET DREAM'은 'SWEET'와 'DREAM' 두 가지 감정을 중심으로, 한 소년이 노래로 써 내려가는 달콤했던 순간들과 꿈을 향한 여정을 담았다. 이번 앨범은 발매 직후 국내 최대 음반 판매량 집계 사이트인 한터차트 기준 첫날 판매량 3만 장 이상을 달성하며 일간 피지컬 앨범 차트 및 뮤직 차트에서 1위를 차지했다.놀라운 음반 파워를 보여준 최립우는 음원 차트에서도 존재감을 드러냈다. 타이틀곡 'UxYOUxU'는 3일 발매 직후인 오후 7시 음원 사이트 멜론 최신 차트 8위(발매 1주 내 기준)에 진입했고, 수록곡 'Fresh'와 '안녕 My Friend'도 각각 12위와 13위에 올랐다. 벅스 실시간 차트에서는 'UxYOUxU'가 5위로 진입 후, 자정 기준 1위에 오르며 화려한 데뷔를 알렸다. 또한 멜론 아티스트 차트(12월 3일자)에서 솔로 남자 부문 1위에 랭크되며 뜨거운 화제성을 입증했다.최립우는 무대뿐만 아니라 유튜브 채널 원더케이 오리지널(1theK Originals)의 '댄스 소사이어티', M2의 '릴레이댄스' 등 인기 콘텐츠에 출연해 글로벌 팬들의 많은 호응을 얻었고, 데뷔 당일에는 청음회를 열고 팬들과 특별한 시간을 보내며 다채로운 매력을 발산했다. 그는 방송 외 여러 매거진에서도 열띤 러브콜을 받았다.데뷔 첫 주 활동을 성료한 최립우는 오는 20~21일 양일간 총 4회 세종대학교 대양홀에서 첫 단독 팬미팅 2025 Chuei Li Yu Fan Meeting 'Drawing Yu'(2025 최립우 팬미팅 '드로잉 우')를 개최하며, 내년 1월에는 타이베이와 마카오에서 팬미팅을 열고 국내외 활발한 활동을 이어갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr