아이유♥박보검, '베스트 커플상' 수상하더니…'폭싹 속았수다' 커플 케미 재현

가수 겸 배우 아이유가 'Asia Artist Awards (AAA, 아시아 아티스트 어워즈)' 시상식 비하인드 사진을 공개하며 팬들의 뜨거운 관심을 모았다.아이유는 자신의 인스타그램을 통해 여러 장의 사진을 게재하며 시상식 참석 당시의 분위기를 전했다.공개된 사진 속 아이유는 오프숄더 드레스를 우아하게 소화하며 맑고 세련된 매력을 한껏 뽐냈다. 시상식에서의 아름다운 자태가 시선을 사로잡았다. 다이아몬드 네크리스와 이어링으로 포인트를 준 채 카메라를 향해 미소 짓는 아이유의 모습은 고급스러우면서도 청순한 매력을 동시에 자아낸다.또 다른 컷에서는 폰을 들고 셀카를 찍으며 맑은 피부와 또렷한 이목구비를 드러냈고 AAA를 상징하는 풍선 옆에서는 마치 시상식의 주인공 같은 존재감을 뽐냈다.특히 화제를 모은 것은 배우 박보검과의 다정한 투샷이었다. 아이유는 넷플릭스 시리즈 '폭싹 속았수다'에서 부부 호흡을 맞춘 박보검과 여전한 케미스트리를 자랑하며 팬들에게 특별한 선물을 선사했다. 아이유는 블랙 앤 실버 톤의 드레스로 박보검은 화이트 수트로 완벽한 조화를 이루며 단정하고 세련된 분위기를 완성했다.사진을 본 팬들은 "레전드 투샷", "둘의 조합은 언제나 옳다", "'애순이'와 '관식이' 재현" 등의 뜨거운 반응을 보였다. 아이유와 박보검은 시상식에서 AAA 베스트 커플상을 함께 수상했다.한편 아이유는 지난 6일 열린 AAA에서 압도적인 존재감을 입증했다. 베스트 커플상을 포함해 올해의 배우, AAA 베스트 아티스트, AAA 패뷸러스, AAA 핫 트렌드, AAA 10레전더리 솔로 상까지 수상하며 무려 6관왕에 오르는 기염을 토했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr