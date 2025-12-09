사진=송가인 유튜브

가수 송가인이 붕어빵 가격에 깜짝 놀랐다.8일 송가인 유튜브 채널에는 '“오메 붕어빵에 이게 뭐여?” 생활의달인 팥붕부터 두바이초콜릿들어간 최고가 붕어빵까지 제대로 붕어빵 투어 즐긴 송가인'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 송가인은 "겨울에는 역시 붕어빵이다. 집에서 틀 사서 해먹을 정도로 좋아한다. 붕어빵과 계란빵"이라며 붕어빵 로드를 앞두고 설레는 마음을 드러냈다.현재 강남에 거주 중인 송가인은 "강남 3대 붕어빵 집을 가보겠다"면서 "예전에는 팥붕을 좋아했지만, 이제는 세련되게 슈붕을 좋아한다. 붕어빵은 머리부터 먹는다. 그래야 팥이 바로 나온다"고 말했다.첫 번째 붕어빵 집에서 송가인은 "붕어빵 한 마리에 1천원? 이렇게 물가가 올랐냐"면서 "강남이 못 써, 강남역이 물가를 다 버려놨다. 나는 붕어빵 1천원에 3개 할 때 먹어봤다"며 놀라워했다.그러면서 "이 장사를 내가 해야겠다. 내가 좋아하는 게 다 있다"고 밝혀 웃음을 안겼다. 오픈된 돈통을 본 송가인은 "바쁠 때는 위험하겠다. 양심에 맡겨야 한다"며 놀라는 모습을 보였다.호두팥, 슈크림 맛을 주문한 송가인은 제작진의 폭풍 주문에 경악해 웃음을 선사했다. 솔직한 맛 평가를 선언한 그는 "슈크림이 좀 싱겁다. 요즘 유행인가? 저지방 우유가 좋대서 사 먹어봤는데, 물 탄 것 같아서 이럴 바에는 안 먹고 만다"며 확고한 입맛을 드러냈다.두 번째 맛집에서 송가인은 "붕어빵 종류만 12개다. 키오스크 주문을 하네. 세상이 급격하게 변하고 있다"며 감탄했다. 한 스태프가 "키오스크 잘하시네요?"라고 극찬하자, 그는 "나를 뭐로 보고"라며 분노해 웃음을 선사했다.붕어빵 1개에 2,500원. 송가인은 "비싸네. 그래도 그 값을 하는 느낌이다. 겉바속촉이다"라고 말했다. 스태프가 '겉바속촉' 사용에 놀라자 그는 "나를 완전 시골 사람으로 봐 불렀구만"이라고 투덜거려 미소 짓게 했다.마지막으로 '붕어빵계의 에르메스'라는 가게에 방문한 송가인은 "옷 예쁘게 입고 올 걸. 스타킹에 치마 입고 올 걸"이라고 후회했다. 그러면서 "붕어빵 한 개에 1만원 이상"이라는 설명에 "부자인 분들만 사드세요. 학생분들은 자제 부탁해요"라고 당부해 눈길을 끌었다.붕어빵 5마리에 약 3만원을 투자한 송가인은 "진짜 에르메스 빵이네"라면서도 "비싼 값을 한다. 젋은 여성들이 좋아하겠다. 세 곳 다 맛있다"면서 만족한 모습을 보였다. 이후 "칼칼한 게 땡긴다"며 분식집에서 김치 라면을 주문해 친근함을 드러냈다.한편 송가인은 '미스트롯' 우승 이후 200억 재산설에 휩싸였지만 "다 소문이다. 나도 그러면 좋겠지만 사실은 40억원 정도"라고 해명한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr