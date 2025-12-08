사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽'

'짠한형' 공효진과 하정우가 결혼 약속했던 사실을 털어놨다.8일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 배우 하정우, 이하늬, 공효진, 김동욱이 출연했다.이날 이하늬는 "현장에서 누구도 그렇게 못하는데, 하정우 잡는 게 공효진이었다"고 폭로해 눈길을 끌었다. 공효진은 "나는 동갑, 동생한테 안 그러는데, 오빠 잡는 스타일이다. 딱 하정우, 공유한테만 그런다"며 해맑게 웃었고, 하정우는 "너무 힘들었다"고 토로해 웃음을 자아냈다.하정우는 "효진이가 '어떻게 찍을 건데, 뭘 찍을 건데'라고 묻더라. 스트레스였다"고 털어놨다. 공효진은 "리딩하는데도 '네가 윗집 할래?'라고 하더라. 촬영할 때까지 안 정해졌고, 부부도 계속 바뀌었다"고 폭로했다. 하정우는 "조합이 좋아서 끝까지 고민했다"고 전했다.또 하정우는 공효진과 1시간 20분 동안 통화한 적 있다고 밝히며 "그만하지 싶더라. 끊고 시나리오 수정하고 싶었다. 효진이는 1부터 1000까지 지적하는데, '오빠는 여자가 아니잖아요' 같이 내가 할 말 없는 부분이나, 준비 부족하면 여지없이 지적한다. 그래서 영화 끝나고 맹장 터져서 수술했다. 80% 공효진 때문이다. 또 옆에서 이하늬가 말리는데 약 올리는 것처럼 느껴졌다"고 말했다.공효진은 영화에서 하정우가 너드 스웨터를 계속 입는 것에 불만을 느꼈다면서 "몸도 좋은데 좀 벗으라고 했다. 거부하더라. 여자들이 보고 싶을 거라고 했다"고 설명했다. 하정우가 "결국 벗긴 했다"고 토로하자, 공효진은 "나도 감독이 필요한데, 현장에 배우만 있네 했다. 그러면 또 삐진다. A형이다"라고 지적해 웃음을 선사했다.드라마 '파스타' 때부터 함께했던 이하늬는 중재를 하면서 "효진 언니 성격 많이 죽었다. 옛날 같으면 나갔어"라고 말해 하정우 뒷목을 잡게 했다고.하정우는 "효진이가 현장에 감독 등 손님 40명 왔는데, 모니터 텐트에 와서 '어떻게 찍을 건데 내일!'이라고 하더라. 일생일대의 버퍼링이 왔다. 공효진을 이길 수 없다"고 회상했다. 공효진은 "기억이 나지 않습니다"라고 미소를 지어 폭소를 유발했다.한편, 공효진은 "우리가 사이 안 좋아 보일 수 있는데, 제일 친하고 유일한 관계다. 10년 전에 60살 되어서도 결혼 못 하면 둘이 살자고 했었다"며 하정우와의 각별한 우정을 자랑했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr