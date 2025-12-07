유재석, 편애 논란 불거졌다…최측근 동료가 폭로 "너무 편파적이라 싫어" ('놀뭐')

/ 사진=텐아시아 DB

하하가 유재석의 편애에 발끈했다.지난 6일 오후 방송된 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 인사모(유명하지만 인기 없는 사람들의 모임) 멤버들이 세 번째 모임을 가지는 모습이 담겼다.이날 유재석은 최홍만에게 썸녀와 썸이 지속되고 있냐고 물었고, 최홍만은 “더 깊어졌다. 방송을 계기로 더 좋아해 주신다. 그런데 조심스러운 부분이 있다”고 말했다.썸과 사귀는 것과 다른 점에 대해 투컷은 “썸은 불구속 수사 같은 거다. 가둬 놓고 추궁하는 게 아니라 풀어 놓고 만나서 조사해 보는 것”이라고 설명했다.이에 하하가 “짬짜면 같은 거 아니냐”고 하자, 유재석은 “그건 아닌 것 같다”고 선을 그었다. 반면 유재석은 현봉식이 “썸은 뜨뜻미지근하게 서로 안 다가가는 거 아니냐”는 말에는 “맞다”고 호응했다.결국 하하는 “난 이게 싫은 거다. 재석이 형도 너무 편파적이다. 봉식이 형만 얘기하면 입이 찢어져 있다”고 버럭했다.'인사모'의 최종 목표는 팬미팅이었다. 9인의 팬을 모두 모아 진행한다는 것. 이에 하하는 "솔직히 인기 없는 사람들은 다 알 거다. 인사모 팬미팅 오는 사람들, 유재석 보러 올 거다. 재석이 형은 가면 쓰고 뒤에 있어라”고 말했다.정준하는 "재석이한테 의존하는 것도 자존심 상하고 잘못된 거긴 한데, 네가 있어야 한다. 무대 중간에 하나 보여줘"라고 유재석의 팬미팅 참석을 강력 주장했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr