'아는 형님' 이윤석이 강호동에 쌓인 감정을 폭로했다.
6일 방송된 JTBC '아는 형님'은 '말라 VS. 살올라'특집으로 개그맨 이윤석, 가수 던, 배우 이호철, 개그맨 김규원이 함께했다.
이날 이윤석은 강호동에게 서운함을 내비쳤다. 과거 '야심만만' 등 여러 프로그램에 함께한 두 사람. 그는 "회식 같이한 적 있다. 프로그램이나 시상식 회식 중 하나인데, 금액 꽤 많이 나왔다"고 회상했다.
그 시기 결혼을 했던 이윤석을 향해 강호동은 "내가 축의금을 못 줬는데, 현금 주고받기가 쑥스럽다. 내가 축의금 주는 대신 오늘 이 회식을 네가 계산한 걸로 하자"고 했다고. 이윤석은 "나는 계산할 생각이 없었다. 내 프로그램, 내가 상 받은 날도 아니다. 내가 계산할 이유가 없었다"라고 강조했다. 강호동은 "그건 생각을 못 했다"며 당황한 기색을 내비쳤다.
이에 서장훈은 "축의금만 받으면 되는데"라고 덧붙였고, 강호동은 "실제론 몰래 가서 줬겠지"라고 말했다. 그러나 이윤석은 "그때 받은 건 컴퓨터에 다 기록을 해놨다. 강 씨니까 ㄱ 맨 처음에 나온다. 축의금을 안 했다"면서 "그렇게 합의했는데, 호동 매니저가 '오늘 호동이 형이 쐈습니다'라고 했다"고 폭로했다.
강호동은 "그때 그 매니저랑 되게 다퉜다"며 미안한 기색을 내비쳤다. 이윤석은 "축의금 받은 것도 아니고, 안 받은 것도 아니다. 밥값 내가 낸 것도, 안 낸 것도 아니다. 내가 낸 건 나만 알아"라고 푸념했다. 강호동은 "윤석이가 반 샀다고 해줬다"며 멋쩍은 표정을 지었다. 그러면서 "오래됐는데 생생하게 기억하네. 20년간 그렇게 서운하면 사석에서 만났을 때 얘기를 하지. 아껴놨다가 꼭 여기서 이야기를 하냐"고 지적했다.
이윤석은 "내가 일기장에도 적어놨다"면서 "이런 에피소드가 많지 않아서, 방송에서 하려고 아껴뒀다"며 너스레를 떨었다.
더불어 "내가 기다리는 프로그램이 두 개 있다. 하나는 '무한도전' 하차할 때 여운혁 CP가 '시청률 회복하면 다시 투입하겠다'고 한 것과 강호동이랑 홀쭉이 뚱뚱이 한 번 하자고 한 거 기다리는 중"이라고 밝혀 웃음을 선사했다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
