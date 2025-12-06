사진=JTBC '아는 형님'

'아는 형님' 이윤석이 강호동에 쌓인 감정을 폭로했다.6일 방송된 JTBC '아는 형님'은 '말라 VS. 살올라'특집으로 개그맨 이윤석, 가수 던, 배우 이호철, 개그맨 김규원이 함께했다.이날 이윤석은 강호동에게 서운함을 내비쳤다. 과거 '야심만만' 등 여러 프로그램에 함께한 두 사람. 그는 "회식 같이한 적 있다. 프로그램이나 시상식 회식 중 하나인데, 금액 꽤 많이 나왔다"고 회상했다.그 시기 결혼을 했던 이윤석을 향해 강호동은 "내가 축의금을 못 줬는데, 현금 주고받기가 쑥스럽다. 내가 축의금 주는 대신 오늘 이 회식을 네가 계산한 걸로 하자"고 했다고.이윤석은 "나는 계산할 생각이 없었다. 내 프로그램, 내가 상 받은 날도 아니다. 내가 계산할 이유가 없었다"라고 강조했다. 강호동은 "그건 생각을 못 했다"며 당황한 기색을 내비쳤다.이에 서장훈은 "축의금만 받으면 되는데"라고 덧붙였고, 강호동은 "실제론 몰래 가서 줬겠지"라고 말했다. 그러나 이윤석은 "그때 받은 건 컴퓨터에 다 기록을 해놨다. 강 씨니까 ㄱ 맨 처음에 나온다. 축의금을 안 했다"면서 "그렇게 합의했는데, 호동 매니저가 '오늘 호동이 형이 쐈습니다'라고 했다"고 폭로했다.강호동은 "그때 그 매니저랑 되게 다퉜다"며 미안한 기색을 내비쳤다. 이윤석은 "축의금 받은 것도 아니고, 안 받은 것도 아니다. 밥값 내가 낸 것도, 안 낸 것도 아니다. 내가 낸 건 나만 알아"라고 푸념했다.강호동은 "윤석이가 반 샀다고 해줬다"며 멋쩍은 표정을 지었다. 그러면서 "오래됐는데 생생하게 기억하네. 20년간 그렇게 서운하면 사석에서 만났을 때 얘기를 하지. 아껴놨다가 꼭 여기서 이야기를 하냐"고 지적했다.이윤석은 "내가 일기장에도 적어놨다"면서 "이런 에피소드가 많지 않아서, 방송에서 하려고 아껴뒀다"며 너스레를 떨었다.더불어 "내가 기다리는 프로그램이 두 개 있다. 하나는 '무한도전' 하차할 때 여운혁 CP가 '시청률 회복하면 다시 투입하겠다'고 한 것과 강호동이랑 홀쭉이 뚱뚱이 한 번 하자고 한 거 기다리는 중"이라고 밝혀 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr