사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 정준하가 유재석 의존에 대해 솔직하게 이야기했다.6일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 인기투표 2차 순위가 공개됐다.이날 투컷은 지난주 1위에 대한 '논란'을 해명했다. 유재석과 주우재는 "투컷 1위에 논란이 있었다. 에픽하이빨이 아니냐고 하더라"며 의문을 드러냈다. 이에 투컷은 "DM을 보내더라. '에픽하이빨로 1위한 거 아니냐'고 하는데, 내가 에픽하이인데?"라고 되물어 웃음을 자아냈다.화려한 셔츠를 입고 등장한 정준하에게 하하는 "'가문의 영광' 찍고 왔나 보다"라며 놀렸다. "명품 의상 '내돈내산' 맞냐"는 의문에 정준하는 "큰돈 주고 산 거"라고 설명했다.유재석은 "명품 신발 팬들이 준 선물에 본인 돈 보태서 산 거 아니냐"며 인사모 섭외 당시 신은 L사 명품 신발을 알아봤다. 그러자 허성태는 "명품을 되팔아서 산 거냐. 이해가 안 된다"며 물었고, 정준하는 "팬이 교환권을 준 것에 돈을 보탰다"고 이야기했다.사방팔방에서 정준하를 공격하자, 유재석은 "정준하 토크는 1분 나간다"며 폭소했다. 정준하는 "날 왜 이렇게 물어뜯냐"고 토로해 눈길을 끌었다.영화 홍보 중에도 '정준하 바가지 논란'을 해명했다는 허성태는 "그때는 반응 좋았고, 정준하 형님도 쿨하게 반응을 해서 괜찮을 줄 알았다. 주변에서 계속 '괜찮냐. 그 집 가도 괜찮냐'고 묻길래, 괜히 얘기했나 싶었다. 웃자고 한 얘기"라고 강조했다.지난주 꼴찌를 기록해 충격을 받은 최홍만은 매니저랑 회의를 할 정도로 심각하게 받아들였다고. 썸녀와의 관계를 묻자 "더 사이가 좋아졌다"고 자랑했다. 허경환이 "그러다 보면 사귈 수 있는 거 아니냐"고 하자, 최홍만은 "조심스러운 부분이 있다"고 털어놨다.2차 순위 투표 결과 1위 정준하, 2위 허경환, 3위 현봉식이 TOP 3에 올랐다. 진정성으로 6단계 점프, 대반전을 이뤄낸 정준하는 "앞으로도 계속 노력하겠다"고 인사했다.한편, 유재석은 "인사모의 최종 목표는 단체 미팅 개최다. 12월 18일 목요일 예정"이라며 기대감을 높였다. 정준하는 유재석의 팬미팅 참석을 강력 주장하며 "재석이한테 의존하는 것도 자존심 상하고 잘못된 거긴 한데, 네가 있어야 한다. 무대 중간에 하나 보여줘"라고 요구해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr